Ein teures Missgeschick ist einer Frau am Dienstagvormittag in Münsingen unterlaufen, als sie ihr Auto nicht richtig gegen ein Wegrollen sicherte. Die 60-Jährige parkte ihren VW Golf um 10.30 Uhr in der Ernst-Bezler-Straße am rechten Fahrbahnrand. Hierbei legte die Frau keinen Gang ein und zog die Handbremse nicht an.

Fatalerweise hatte sie die Lenkung zur Fahrbahnmitte eingeschlagen. Nachdem die Fahrerin ihren Wagen verlassen hatte, rollte dieser in einem Linksbogen über die Fahrbahn los. Anschließend ging es in den Parkplatz eines Gasthofs. Diesen durchrollte der Pkw ebenfalls in einem Linksbogen, durchbrach ein Holzgeländer und rutschte eine Böschung hinunter.

Anschließend rollte das Auto über einen weiteren Parkplatz und kollidierte letztendlich mit einer etwa 30 Zentimeter hohen Gartenmauer, auf welcher sich ein Maschendraht befindet. Hier wurde die „Irrfahrt“ des VW gestoppt. Während der Fremdschaden mit mehreren hundert Euro sich in Grenzen hielt, entstand an dem Golf ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.