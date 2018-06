Tennisherren 40 aus Heroldstatt vor dem Klassenerhalt

Am vierten Spieltag haben die Tennis-Herren 40 des SC Heroldstatt gegen den Tabellen-Zweiten Jungingen einen verdienter 5:4-Sieg eingefahren können. Nach den Einzeln stand es 3:3, die Punkte für Heroldstatt konnten Karl-Josef Enz und Steffen Färber in ungefährdeten Zwei-Satz-Matches holen. Thomas Klemm musste in den Match-Tiebreak, das er klar mit 10:2 für sich entscheiden konnte.

Thomas Schuster hatte gegen die stärkste Nummer eins der Liga keine Chance und verlor in zwei Sätzen. Auch Heinz Bartosch musste sich klar geschlagen geben. Klaus Kley-Bosler verlor nach hartem Kampf in zwei Sätzen mit 7:5,7:5, er konnte seinen Vorsprung in den Sätzen nicht ins Ziel retten.

Somit mussten die Doppel die Entscheidung bringen. Mit der identischen Aufstellung des vergangenen erfolgreichen Spieltages konnten die Heroldstatter die benötigten zwei Punkte verbuchen. Die Doppel mit Thomas Schuster / Karl-Josef Enz sowie mit Heinz Bartosch / Steffen Färber siegten ungefährdet in zwei Sätzen. Das Doppel eins mit Klaus Kley-Bosler und Thomas Klemm musste sich im Match-Tiebreak knapp mit 6:10 geschlagen geben. Die Freude nach dem Sieg war riesig, da dies vermutlich den Klassenerhalt bedeutet hat.

Am letzten Spieltag gastiert der bereits feststehende Aufsteiger Ermingen in Heroldstatt. Mit der Mannschaftsleistung der letzten beiden Spiele können sich die Herren 40 aus Heroldstatt trotzdem Chancen auf einen Sieg ausrechnen.