Teigwarenhersteller Tress übernimmt Produktionsstandort in Mössingen

Markus Tress, Geschäftsführer und Inhaber der Franz Tress GmbH & Co. KG in Münsingen, hat vor Kurzem die Vereinbarung zur Übernahme des Geschäftsbetriebes der Rossberg Teigwaren GmbH & Co. KG in Mössingen unterzeichnet. Die Vereinbarung tritt zum 1. Januar in Kraft, wie das Unternehmen mitteilt. Der bisherige Rossberg Mitinhaber Mark Boll übernimmt die Betriebsleitung in Mössingen. Die 15 Angestellten werden übernommen und wurden über die Vereinbarung informiert.

Seit 1927 und somit seit fast hundert Jahren stellt die Firma Rossberg Nudeln und Spätzle her. Die langjährige Kompetenz in der Teigwarenfertigung vereint Rossberg mit regionalen Rohstoffen aus Baden-Württemberg. „Mit dieser Vereinbarung gewinnen wir Produktionskapazitäten, die in Münsingen fehlen“, kommentiert Markus Tress die Entscheidung. Langfristig soll die Mössinger Produktionsstätte weiter ausgebaut werden. Über den finanziellen Rahmen haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Seit 1969 fertigt Tress an zwei Standorten in Münsingen Teigwaren nach handwerklicher Tradition. Mit mehr als 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehört die Firma auf der Schwäbischen Alb zu den führenden Nudelherstellern in Deutschland.