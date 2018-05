SV Westerheim zieht an Blaubeuren vorbei

Große Freude bei den Fußballern des SV Westerheim: Die Mannschaft von Trainer Frank Klingler hat am Sonntag nicht nur das Derby beim SC Heroldstatt mit 3:1 gewonnen. Weil der TSV Blaubeuren sein Heimspiel gegen den schon feststehenden Meister der Kreisliga A Alb, SF Dornstadt, mit 0:2 verlor, zogen die Westerheimer an den Blaubeurern vorbei und stehen nun zwei Spieltage vor Schluss auf dem zweiten Tabellenplatz – punktgleich, aber mit einem besseren Torverhältnis von zwei Treffern. Im Tabellenkeller steht der TSV Berghülen wohl als Absteiger fest. Sie verloren schon am Samstag in letzter Minute beim FV Asch-Sonderbuch mit 1:2.

FV Asch/Sonderbuch - TSV Berghülen 2:1 (1:1). Die Zuschauer bekamen ein umkämpftes Duell im Kampf um den Klassenerhalt zu sehen mit jedoch zu Beginn wenigen Chancen auf beiden Seiten. Berghülen hatte allerdings mehr Spielanteile. Lukas Schmid brachte den FV Asch-Sonderbuch in der 18. Minute in Front, nur fünf Minuten später glich Bernd Reichmann für den TSV Berghülen aus. Die spielentscheidende Szene ereignete sich in der Nachspielzeit. Im Laufduell brachte Florian Kast einen Berghüler zu Fall. Der Schiedsrichter entschied auf Strafstoß und stellte Kast mit seiner zweiten Gelben Karte mit Gelb-Rot vom Platz. Den Foulelfmeter verwandelte Timo Jäger zum durchaus glücklichen 2:1-Endstand.

TSV Blaubeuren - SF Dornstadt 0:2 (0:0). Der TSV Blaubeuren dominierte die erste Hälfte und hätte durchaus sogar schon mit drei Toren Unterschied zur Halbzeit führen können. Doch unter anderem Dornstadts Keeper parierte zwei Mal sehr gut. Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie vor sich, ehe Taner Celik quasi aus dem Nichts den schon feststehenden Meister in Führung brachte (65.). Frank Schulz erhöht wenige Minuten später. Blaubeuren hatte zwar noch eine große Chance, mehr passierte sportlich aber nichts mehr. Kurz vor Schluss kam noch der Krankenwagen: Der Blaubeurer Christian Jakob musste mit Verdacht auf eine schwere Knieverletzung in eine Klinik.

SC Heroldstatt - SV Westerheim 1:3 (0:0). Der SC Heroldstatt startete besser in das Derby, hatte die ersten 20 Minuten mehr vom Spiel. Spätestens mit einem Westerheimer Lattentreffer wechselten die Spielanteile. Interessant für die Zuschauer wurde es erst nach dem Seitenwechsel: Stephan Sonnentag brachte den SVW mit einem Foulelfmeter in Führung (47.). Florian Schmeißer glich nach einem Westerheimer Abwehrfehler aus (55.). Thomas Schulz stellte die SVW-Führung wieder her (65.). Heroldstatt hatte nun mehrere Chancen auf den Ausgleich, doch scheiterte auch am gut aufgehalten SVW-Kepper Lukas Maute. Mit dem 1:3 durch Andreas Jonz (80.) machte Westerheim den Deckel drauf.

TSV Bernstadt - SGM Machtolsheim/Merklingen I 2:0 (1:0). Für beide Mannschaften ging es um nichts mehr. Wenig spektakulär demnach auch der Spielverlauf. Faith Kilic brachte Bernstadt kurz vor der Halbzeit in Führung. Alexander Eckle machte nach einer Ecke mit einem Kopfball alles klar (82.).

SV Oberelchingen - TSV Albeck 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Lonsinger (26.), 1:1 Mannes (58.).

TSV Altheim/Alb - TSV Bermaringen 2:1 (1:0). Tore: 1:0 L. Pressmar (39.), 2:0 T. Bierbaum (48.), 2:1 H. Roser (84.).

SV Hörvelsingen - SF Rammingen 2:5 (2:2). Tore: 0:1 M. Holz (6.), 0:2 M. Holz (31.), 1:2 M. Müller (38.), 2:2 M. Hentz (45.+1), 2:3 L. Grübel (49.), 2:4 A. Mann (53.), 2:5 M. Holz (81.).

TSV Seißen - TSV Westerstetten 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Krasniqui (6.), 0:2 Schäfer (89.).

