Sturmtief „Luis“ zieht über das Land hinweg und bringt Schnee

(sz) - Das Sturmtief „Luis“ hat im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Reutlingen am Wochenende zu Sachschäden, einer Vielzahl von kleineren Verkehrsbehinderungen und rund 100 Polizeieinsätzen geführt. Teilweise waren die örtlichen Feuerwehren und Bauhöfe, die Straßenmeistereien und Versorgungsunternehmen vor Ort eingebunden. Personen kamen nach derzeitigem Kenntnisstand nicht zu Schaden. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schneite es auf der Schwäbischen Alb kräftig, so dass eine weiße geschlossene Schneelandschaft in den Morgenstunden vorlag. Räumfahrzeuge mussten in den Morgenstunden ausrücken, um Schnee von den Straßen zu entfernen. Bis zu zehn Zentimeter Schnee war über Nacht gefallen.

Auch die verzeichneten Beschädigungen, unter anderem an Fahrzeugen und Gebäuden, gingen verhältnismäßig glimpflich aus. Eine Gesamtschadenssumme kann jedoch nicht beziffert werden. Die ersten Notrufe gingen im Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Reutlingen am Samstagvormittag ab 9 Uhr ein.

Ein Schwerpunkt war am Samstagnachmittag zu verzeichnen. Vielerorts wurden Bauzäune, Verkehrszeichen sowie andere Gegenstände umgeworfen oder auf Straßen beziehungsweise gegen Fahrzeuge geweht. Vereinzelt wurden abgeknickte Bäume und herunter gewehte Dachziegel gemeldet.

Im Landkreis Reutlingen mussten an größeren Baustellen im Stadtgebiet Reutlingen mehrere Bauzaun-Elemente gesichert werden. In Münsingen hatte sich ein Schuppendach gelöst und wurde ins angrenzende Gebüsch geweht. Im Landkreis Esslingen krachte in Leinfelden-Echterdingen ein Baum auf ein geparktes Auto, sodass 6000 Euro Sachschaden entstand. An einem Firmengebäude in Ostfildern wurde eine größere Jalousie weggerissen.

In Wendlingen knickte ein hölzerner Strommast um und eine Holzlatte wurde auf ein geparktes Fahrzeug geschleudert. Hier entstanden etwa 5000 Euro Sachschaden. Ein Kinder-Trampolin wurde in Holzmaden auf einen Pkw geweht. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro. Dachpappe löste sich in Oberlenningen von einem Firmendach und richtete an einen vorbeifahrenden Pkw rund 1000 Euro Schaden an.

Im Landkreis Tübingen sind im Stadtgebiet Tübingen einige Baustellenabschrankungen weggeweht worden. Durch den Wind wurden in Rottenburg ein Anhänger und in Ammerbuch ein Wohnwagen mehrere Meter verschoben und mussten von der Straße beseitigt werden. Im Zollernalbkreis wurden bei Winterlingen mehrere, bereits vor Kurzem gefällte Bäume, vom Fahrbahnrand mitten auf die Straße geweht. In der Nähe der Bahnlinie bei Bisingen brach ein Holzmast ab. Im Innenstadtgebiet von Balingen verschob der Wind eine größere Baustellenabsperrung, sodass diese dadurch zeitweise die Friedrichstraße komplett versperrte.