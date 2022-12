Stüwer Cup in Heroldstatt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 11. Dezember veranstaltete der SC Heroldstatt Turniere für die Jüngsten unter den Fußballspielern. Dabei duellierten sich morgens die Bambinispieler auf drei kleineren Spielfeldern. Nachmittags fanden dann sowohl das F1- als auch das F2-Turnier auf dem großen Hallenspielfeld statt.

Bei den Bambinispielen wurde mit Rundumbanden gespielt, sodass kaum Unterbrechungen während der siebenminütigen Spielzeit zu verzeichnen waren. Freunde und Verwandte der Spieler, die nicht nur aus der direkten Heroldstatter Nachbarschaft angereist waren, sorgten für gute Stimmung und unterstützten die Spieler tatkräftig.

Bei den F-Jugendturnieren am Nachmittag wurde dann mit vier Feldspielern und Torhüter gespielt. Auch hier waren die spannenden und torreichen Spiele auf eine siebenminütige Spielzeit begrenzt. Die Fans der insgesamt zwölf F-Jungendteams konnten bei Hot Dog, Kaffee und Kuchen und guten Getränken die Spiele verfolgen und brachten auch am Nachmittag tolle Stimmung in die Berghalle.

Ein erfolgreicher Tag im Zeichen des Fußballs fand dann in den jeweiligen Siegerehrungen seinen Höhepunkt und so verließen an diesem Tag viele glückliche Gesichter die Berghalle in Heroldstatt.