Straße zwischen Münsingen-Magolsheim und Schelklingen-Ingstetten wird komplett gesperrt

Das Regierungspräsidium (RP) Tübingen lässt ab Dienstag, 4. Oktober, auf einer Länge von rund 2,6 Kilometern den schadhaften Fahrbahnbelag der L 240 von Münsingen-Magolsheim bis zur Einmündung in die L 232 in der Ortsdurchfahrt Schelklingen-Ingstetten erneuern. Das berichtet das RP in einem Schreiben.

Derzeit ist L 240 bereits für vorbereitende Maßnahmen gesperrt. Ab 4. Oktober wird die Straße dann im Baustellenbereich voll gesperrt. Günstige Witterungsverhältnisse vorausgesetzt, ist die Fahrbahndeckenerneuerung bis Freitag, 28. Oktober, abgeschlossen. Durch die Belagsarbeiten werden die Spurrinnen, Verdrückungen, massiven Rissbildungen sowie die offenen Quer- und Längsfugen beseitigt. Die Maßnahme dient der Verbesserung der Verkehrssicherheit und ist zur Substanzerhaltung der Straßeninfrastruktur erforderlich.

Die Umleitung erfolgt von Münsingen-Magolsheim weiter auf der L 230 nach Breithülen – Abzweigung zur L 232 Richtung Schelklingen-Ingstetten. Die Gegenrichtung wird umgekehrt geführt. Die Kosten der Sanierung belaufen sich auf rund 600.000 Euro und werden vom Land Baden-Württemberg getragen.