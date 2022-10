Sporttag in der Berhalle Heroldstatt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 6. Oktober fand in der Heroldstatter Berghalle der Sporttag mit 112 Kindern statt, der in Kooperation des SC Heroldstatt und der Heroldstatter Schule durchgeführt wird. Alle Kinder kamen gut ins Schwitzen, wurden gefordert und konnten sich super auspowern. Zum einen gab es verschiedene Stationen in der Berghalle, wo der Fokus auf der spielerischen Ausdauerschulung lag. Zum anderen wurde auf dem Parkplatz Fußball und Tennis gespielt. Alle Kinder waren in Gruppen eingeteilt und wechselten dann gemeinsam die Stationen. Abschließend gab es vom SCH gesponserte Butterbrezeln, die den Jugendlichen hervorragend schmeckten. Bereits jetzt freuen sich alle auf den nächsten Sporttag, der im Februar 2023 stattfinden soll. Ein großer Dank geht besonders an die Trainer des SC Heroldstatt für die Durchführung und Betreuung der Kinder.