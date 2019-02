Sportclub nimmt Hürden auf Weg zum Vereinsheim

Das Ziel ist erreicht: Der SC Heroldstatt darf sein neues Sportheim im neuen Sportzentrum am Wochenende offiziell einweihen – zunächst am Freitagabend bei einer Eröffnungsfeier für geladene Gäste und dann am Sonntag für die Öffentlichkeit bei einem „Tag der offenen Tür“. Der Weg hin zum neuen Sportheim war lang und zum Teil steinig, manche Hürden mussten die Vorstandschaft und Mitglieder packen, bis der Bau ermöglicht, finanziert, genehmigt und fertigstellt war. „Wir freuen uns jetzt umso mehr über ein schmuckes und funktionales Sportheim in schöner Lage“, betont der Vereinsvorsitzende Werner Knehr.

Anfänge reichen bis 2011 zurück

Die Anfänge für ein neues Sportheim und neues Sportzentrum reichen bis zur Generalversammlung 2011 zurück, als Werner Knehr den Mitgliedern deutlich machte, dass zwei Sportheime eines zu viel seien. „Zwei Sportheime sind wirtschaftlich nicht mehr tragbar. Wir müssen eines loswerden. Wir müssen heute reagieren, um den Verein nicht in finanzielle Bedrängnis zu bringen“, betonte damals Knehr. Allein 16 000 Euro Energiekosten müsse der Verein pro Jahr schultern, rechnete der damalige Vereinskassierer Thomas Schöllhammer vor. So kam es am 22. Oktober zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung mit 258 stimmberechtigten Personen in die Berghalle. Dort machten der Vereinsvorsitzende Werner Knehr und seine Vorstandskollegen den Versammelten klar, dass der Verein aus finanziellen Gründen ein Sportheim abstoßen müsse. So sah es dann auch die Mehrheit der Mitglieder.

Klares Votum ausgesprochen

239 der 258 stimmberechtigten Mitglieder sprachen sich dafür aus, künftig nur noch ein Sportheim zu betreiben, 18 wollten an zwei Sportheimen festhalten und ein Mitglied enthielt sich der Stimme. So waren es 92,63 Prozent der Anwesenden, die die Konzentration auf ein Sportheim wollten. Bei einer weiteren Abstimmung votierten 168 Mitglieder dafür, dass sich der Verein auf das Sportgelände in Sontheim konzentrieren soll (65,1 Prozent). 90 Mitglieder wollten dagegen die Zukunft des SCH in Ennabeuren sehen (34,9 Prozent). Die demokratische Entscheidung stellte die Weichen für die Vorstandschaft, die versuchen sollte, das Sportheim in Ennabeuren zu veräußern und ein schlüssiges Konzept für das Sportgelände in Sontheim zu erstellen.

Neuen Bebauungsplan aufgestellt

Die Gemeinde Heroldstatt ebnete dem Sportclub Mitte des Jahres 2015 den Weg hin zu dem Sportzentrum in Sontheim. Der Gemeinderat schuf die rechtlichen Voraussetzungen, als er den Bebauungsplan „Sportanlagen Sontheim“ bei einer Fläche von 5,9 Hektar erstellte und einen Aufstellungsbeschluss fasste. Der SCH sollte mit diesem Bebauungsplan die rechtliche Grundlagen erhalten, um in dem Areal 250 Meter östlich des Gewerbegebiets „Auf dem Wörth“ Sportstätten errichten zu können. Eine wichtige Weiche sollten die Mitglieder des Vereins dann am Dienstag, 23. Februar 2016, bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung stellen. Sie sollten entscheiden, ob der Sportclub sein Sportheim und seine Sportanlage in Ennabeuren verkaufen und ob er ein neues Sportheim auf dem Sportgelände in Sontheim bauen soll, was als günstigste Variante angesehen wurde. Diese Zusammenkunft wurde kurzfristig abgesagt, da sich Widerstand gegen den Neubau regte: Ein Antrag von 16 Vereinsmitgliedern auf Aussetzung der Abstimmung und für die Bildung eines Arbeitskreises zur Zukunft des SCH löste Debatten aus, auch bei der Jahresversammlung 2016 – mit Folgen. Der Vereinsvorsitzende Thomas Schöllhammer legte sein Amt nieder.

Zweite Abstimmung folgt

Doch der Sportclub schaffte es, aus der Krise zu kommen: Mit einer neuen Mannschaftsaufstellung in seinem 25. Vereinsjahr überwand der SCH eine schwierige Phase. Die neue Vorstandsriege um Werner Knehr, Florian Beinlich und Daniel Schmeißer stellte sich bei einer weiteren außerordentlichen Versammlung am 4. Juli 2016 in der Berghalle den Mitgliedern und schilderte die Zukunftsmöglichkeiten des Vereins. Die beiden Sportheime und das geplante Großprojekt „Sportheim-Neubau“ waren das zentrale Thema.

Es kam zu einer weiteren Abstimmung zum neuen Sportzentrum: Die 181 stimmberechtigten Vereinsmitglieder haben dabei ein klares Votum abgegeben und die neue Führungsmannschaft mit einem eindeutigen Mandat beauftragt: Für den Verkauf des Sportheims und der Sportanlagen in Ennabeuren stimmten 145 Mitglieder. 28 Mitglieder waren gegen den Verkauf und fünf Enthaltungen wurden notiert. Für den Bau eines neuen Sportzentrums Heroldstatt bei den Sportanlagen in Sontheim sprachen sich dann 139 Mitglieder aus, 32 waren dagegen und acht enthielten sich der Stimme. Das neue Vorstandsmitglied Florian Beinlich sprach damals von einem klaren Votum und einer klarer Weichenstellung. Er appellierte an die Vereinsmitglieder, den Bau mit Arbeitseinsätzen geschlossen mitzutragen und auch mit Spenden zu unterstützen.

Neue Ära beim Sportclub

Dies war dann auch in den kommenden Jahren der Fall. Der Start in eine neue Ära beim SCH war gegeben. Nun ging es Schlag auf Schlag mit der Umsetzung: Der Verein stellte im Februar 2017 einen Bauantrag beim Gemeinderat und Landratsamt. Das Sportheim Ennabeuren war bald Geschichte, denn es konnte zum 1. April 2017 an das Ehepaar Wolf aus Tübingen verkauft werden. Die Gemeinde Heroldstatt erwarb die umliegenden Flächen der beiden Sportplätze, auf denen in den nächsten Jahren das Baugebiet „Ober dem Steigle“ realisiert werden soll.

Die Mitglieder des Sportclubs standen in der Folge voll hinter dem neuen Sportheim und dem neuen Sportgelände. Ein wichtiges Datum bildete der Spatenstich für den Bau des neuen Sportheims am 8. März 2017. Das Bauprojekt startete dann am 9. März 2017 mit dem Aushub der Baugrube. Zahlreiche Helfer aus den Reihen des Vereins brachten sich bei dem von den Architekten Ott aus Laichingen geplanten Neubau ein, allen voran Jörg Anhorn als Bauleiter sowie Bernhard Schiele, Daniel Frank und Matthias Rommel als unermüdliche Schaffer. Um die 70 Vereinsmitglieder beteiligten sich engagiert an dem Projekt und halfen tatkräftig mit. Das Richtfest konnte am 25. August 2017 an einem schönen Sommerabend unter großer Anteilnahme der Bevölkerung begangen werden. Höhepunkt war dabei der Richtspruch von Jörg Anhorn.

Zweigeschossiges Gebäude

Zahlreiche Mitglieder und Sponsoren unterstützen mit Spenden den mit 750 000 Euro veranschlagten Neubau, der jetzt an diesem Wochenende offiziell eingeweiht werden kann. Auch Fördergelder wurden in Aussicht gestellt. Das nun fertiggestellte zweigeschossige Sportheim hat eine Nutzfläche von 320 Quadratmetern und einem umbauten Raum von 1200 Kubikmetern. Im Hanggeschoss befinden sich die Umkleideräume und Duschen für die Fußballer und Tennisspieler, im Erdgeschoss finden sich der geselligen Sportheimbereich mit mobiler Trennwand zum Tennisstüble, das Vereinsbüro sowie ein Schiedsrichterzimmer. Zwei große Terrassen ermöglichen den Blick Richtung Fußballplatz und Tennisplätze. Alle Bereiche sind barrierefrei zu erreichen.

Vorsitzender Knehr lobt den Bau

„Das Sportheim ist ein schönes, multifunktionales Gebäude, das die zukünftigen Anforderungen an den sportlichen wie geselligen Bereich des SC Heroldstatt optimal erfüllt“, unterstreicht der Vereinsvorsitzende Werner Knehr, der bei der Umsetzung von der ersten Stunde an maßgeblich beteiligt war. Er freut sich, dass das Ziel nach rund acht Jahren erreicht ist.

Nach gut zweijähriger Bauzeit des neues Sportheims im Sportzentrum Heroldstatt kann dieses offiziell am Wochenende eingeweiht werden. Der SC Heroldstatt lädt aus diesem Grund die gesamte Bevölkerung zu einem „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 24. Februar, ein. Die neuen Räumlichkeiten dürfen besichtigt werden. Von 10.30 Uhr an wird ein Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück angeboten. Während des gesamten Tages gibt es Führungen durch das Gebäude. Am Nachmittag von 14 Uhr an serviert der SCH Kaffee und Kuchen.

Die Eröffnungsfeier des neuen Sportzentrums des SC Heroldstatt für geladene Gäste und Helfer ist bereits am Freitag, 22. Februar, um 19 Uhr im neuen Sportheim. Die Projektband aus Heroldstatt setzt den musikalischen Akzent. Grußworte fehlen nicht. Ehrungen bilden einen Teil der Einweihungsfeier, ehe die Gäste zu einem Rundgang durch das Gebäude eingeladen sind.