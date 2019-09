Aufgepasst: Der nächste Kinderkleider-Flohmarkt in Merklingen findet dann am 14. März 2020 in der Zeit von 14 bis 16 Uhr statt. Es ist der entsprechende Markt zum Frühjahr. In Heroldstatt wiederum ist der Frühjahrsbasar für den Samstag, 21. März 2020, angesetzt.

Hier finden die nächsten Kinderkleiderbasare in der Region statt:

Römerstein: Das Böhringer Basarteam veranstaltet den Kinderkleiderbasar am Samstag, 12. Oktober, in der Zeit von 14 bis 16 Uhr in der Turnhalle in Böhringen. Es werden zeitgemäße Winterkleidung bis Größe 176 sowie Babyausstattung vom Body bis zum Kinderwagen zum Verkauf angeboten. Wie immer gibt es einen Spielzeugmarkt und einen „Fuhrpark“.

Laichingen: Die Mutter-Kind-Gruppen veranstalten in Laichingen erneut ihren Kinderkleiderbasar. Dieser findet am Samstag, 12. Oktober, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr in der Daniel-Schwenkmezger-Halle in Laichingen statt. Angeboten wird laut Mitteilung alles rund um’s Kind: Bekleidung, Spielsachen, Kinderwagen und Fahrzeuge aller Art. 15 Prozent des Verkaufserlös des Basars werden einbehalten und gespendet.

Feldstetten: Die Kinderturnabteilung des SV Feldstetten veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, von 10 bis 12 Uhr in der Delauhalle in Feldstetten einen Kinderkleiderbasar. Es werden Kinderbekleidung der Größe 56 bis 176, Spielsachen, Babyartikel, Kinderwagen, Autositze, Sportartikel und vieles mehr verkauft.

Westerheim: Der Kinderkleiderbasar in Westerheim findet am Samstag, 26.Oktober, im Hasenheim von 10 bis 12 Uhr statt. Angeboten wird „alles rund um´s Kind“.

Berghülen: In der Auhalle Berghülen findet am Samstag, 9. November, ein Kinderkleiderbasar statt. Von 13 bis 15 Uhr werden gut erhaltene Herbst-/Winter-Kinderkleidung, Umstandskleidung, Kinderwagen und Spielsachen verkauft. Mit 20 Prozent ist der Kindergarten „Kernige Knirpse“ beteiligt.