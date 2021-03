Sontheims Musiker treffen und sehen sich virtuell

Der Musikverein Sontheim hätte am vergangenen Samstag eigentlich seinen Übungstag als Vorbereitung für sein Frühjahrskonzert abgehalten. Doch leider dürfen alle Musikkapellen coronabedingt derzeit immer noch nicht üben, geschweige denn auftreten. Jedoch sollten die Mitglieder nicht komplett auf den Probetag verzichten müssen.

Vereinsmitglied Kornelia Kiem hatte die Idee als kleinen Ersatz einen „Übungstag to go“ zu veranstalten. Aus einer von ihr und ihren Töchtern liebevoll gestalteten Papiertüte erhielt hierfür jeder Musikant einen Pikkolo oder ein alkoholfreies Getränk, nebst Gummibärchen, da beides von den Sontheimer Musikern gerne konsumiert wird. Dirigent Volker Pflügner und Jugenddirigentin Franziska Pflügner lieferten für die Präsentpakete sowohl für die aktive Kapelle als auch für die Jugendkapelle diverse Musikstücke. Mit diesen sollten sich die Mitglieder am Probetag oder zumindest bis zur nächsten realen Probe auseinandersetzen.

Schwäbisches Gedicht ist beigefügt

Die Verpackung zierte ein schwäbisches Gedicht, welches sogleich die Anleitung für den „Übungstag to go“ darstellte. Am vergangenen Freitag wurden die 60 Pakete schließlich an alle Musikanten verteilt, damit jeder rechtzeitig zum Übungstag seine Noten vorliegen hatte. Trotz frühlingshafter Temperaturen griff der ein oder andere Musikant auch gleich zu seinem Instrument.

Den gemeinsamen Abschluss bildete am Abend dann eine Videokonferenz, in der gemeinsam, wenn auch virtuell, der Sekt und die Naschereien verzehrt wurden. Die Sontheimer Musikerinnen und Musiker freuten sich, einen Großteil der Kollegen mal wieder erblicken zu dürfen. Gerne kommunizierten sie miteinander, war doch ein gemeinsames Treffen seit der letzten Probe Ende Oktober im vergangenen Jahres nicht mehr möglich.

Auf jeden Fall hoffen alle Musiker, dass sie sich vielleicht im Frühjahr, zumindest mit ähnlichen Regelungen wie im Vorjahr, wieder zum Musizieren treffen dürfen. Nichtsdestotrotz war dies eine gelungene Abwechslung, von der alle Musikerinnen und Musiker sichtlich begeistert waren. Im vergangenen Jahr konnte der Musikverein Sontheim sein Jahreskonzert in der Berghalle noch ausrichten, wenige Woche später kam dann der allgemeine Lockdown.