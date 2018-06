Sontheims Musiker stellen sich vor

In ihren neuen Polo-Shirts haben sich die Jungmusiker des Sontheimer Musikvereins erstmals beim Jugendtreffen der Römersteinkapellen anlässlich des Feldstetter Marktplatzhocks präsentiert. Am Samstag, 23. Juli, steht auch schon der nächste Auftritt an. Dann werden sie für die Ausbildung im Musikverein Sontheim werben und ihr Können unter Beweis stellen.

Eingeladen sind alle interessierten Kinder und Jugendliche mit Ihren Eltern, um sich über die Ausbildung, die Jugendkapelle und den Musikverein zu informieren. Empfohlen wird von den Ausbildern des Musikvereins ein Alter von zirka neun Jahren. Die Jugendkapelle besteht derzeit aus 15 Jugendlichen zwischen zehn und 21 Jahren. Neben verschiedenen Auftritten durch das Jahr wissen sich die Jungmusiker auch mit Ausflügen, Filmabenden, Radtouren oder anderen Freizeitaktivitäten sehr gut außerhalb des Musizierens zu beschäftigen.

Auch alle Kinder ab der ersten Klasse, die gerne das Spielen der Blockflöte erlernen möchten, sind mit ihren Eltern herzlich eingeladen, denn auch die Flötengruppen des Musikvereins werden einige Stück, teilweise auch zusammen mit der Jugendkapelle, darbieten. Auch die Blockfötenkinder bestreiten so manchen Auftritt im Jahr, wie zum Beispiel am Konzert oder dem Seniorennachmittag in der Berghalle. Sehr beliebt ist bei ihnen der alljährliche Grillnachmittag mit der musikalischen Schnitzeljagd durchs Heroldstatter Wohngebiet. Die Ausbildung an der Blockflöte umfasst drei Jahre.

Der nächste große Auftritt steht am Sonntag, 31. Juli, beim Dorfhock in Ennabeuren an, Beginn ist um 11Uhr.

Beginn der Infoveranstaltung am Samstag, 23. Juli, ist um 15 Uhr im Karl-Ehmann-Saal der Heroldstatter Berghalle. Mehr Infos zum Musikverein Sontheim gibt es im Internet auf:

www.mv-sontheim.de