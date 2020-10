Sontheims Jungmusiker erfreuen Senioren mit Ständchen

Sowohl mit modernen Musikstücken als auch mit traditioneller Blasmusik hat die Jugendkapelle des Musikvereins Sontheim unlängst die Bewohner des Heroldstatter Pflegeheims unterhalten und erfreut. Fast 20 Jungmusiker fanden sich vor der Fensterfront des Pflegeheims in der Heroldstatter Ortsmitte ein und musizierten. Hinter den gekippten Scheiben hatten zahlreiche Bewohner Platz genommen und waren sichtlich angetan von den Klängen der Musiker, denen sie aufmerksam lauschten. Während die Musiker damit zu tun hatten, ihre Noten auf den Ständern zu bändigen, trug der frische Herbstwind bestens dazu bei, die Klänge weit über das Pflegeheim hinaus zu tragen. Dank erhielten die jugendlichen und jungen erwachsenen Musiker in Form von Süßem, gereicht durch das Pflegeheimpersonal, und in Form von zahlreichen frohen Gesichtern seitens der Heimbewohner. Sicherlich werden die Jungmusiker aus Sontheim wieder mal für die Senioren im Pflegeheim musizieren.