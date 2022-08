Sonniges Wetter und viele Gäste beim Ennabeurer Dorfhock

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem sie in den vergangenen beiden Jahren pandemiebedingt auf den Dorfhock in Ennabeuren verzichten mussten, freute es die Vereinsmitglieder der Trachtenkapelle Ennabeuren und der Albverein Ortsgruppe Ennabeuren umso mehr, den traditionellen Dorfhock in diesem Jahr endlich wieder rund um das Backhaus durchführen zu können.

So durften die Festgäste am letzten Juliwochenende zwei sehr schöne Festtage in Ennabeuren erleben. Die Ortsmitte wurde mit großem Engagement der Vereinsmitglieder und viel Fleiß in einen gemütlichen Festplatz verwandelt, der die Gäste zum Verweilen bei echter Dorfhock-Atmosphäre einlud. Bei hervorragender Stimmung und tollem Festwetter konnten allerlei Leckereien genossen werden. So waren Holzofenbrot, Leberkäse, Festbraten oder Kimmich- und Zwiebelkuchen aus dem Backhaus geboten. Zudem waren im Essenszelt, von Curry- und Rote Wurst bis zu Pommes, echte kulinarische Hock-Klassiker erhältlich. Zusammen mit einem erfrischenden Getränk feierten die Gäste den Hock bis spät in die Abendstunden. Auch für die Jüngsten war mit dem Süßigkeitenstand, der Hüpfburg oder den Kutschfahrten am Sonntag etwas dabei.

Musikalisch war über die beiden Tage ebenso beste Unterhaltung geboten. Zur Eröffnung spielte die Jugendkapelle Ennabeuren unter der Leitung von Reiner Manz mit flotten Stücken und einem bunten Programm auf, worauf die „Schönis“ mit Unterhaltungsmusik folgten. Den Frühschoppen am Sonntag übernahmen in bewährter Weise die Musiker des Musikvereins Sontheim. Für die Nachmittagsunterhaltung besuchten die Musiker des Musikvereins Suppingen die Ennabeurer Ortsmitte. Der Festausklang oblag traditionell der Trachtenkapelle Ennabeuren selbst, was den Musikerinnen und Musikern mit ihrem Dirigenten Gerhard Rogg große Freude bereitete.

„Wir schauen sehr dankbar auf unseren diesjährigen Dorfhock zurück. So durften wir bei klasse Wetter mit unseren Gästen nach zwei Jahren Pause unseren Hock endlich wieder feiern. Es war ein tolles Zusammenkommen, Wiedersehen und Gelegenheit zu Gesprächen in gemütlicher Atmosphäre. All das ist nur dank des tatkräftigen Einsatzes vieler helfender Hände unserer Vereinsmitglieder und externer Helfer möglich. So konnten wir den Festplatz gestalten, Leckereien aus dem Backhaus, dem Essenszelt sowie kühle Getränke aus dem Bierausschank und der Bar genießen“, so der 1. Vorsitzende Martin Heilig.