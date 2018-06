Sonnenwirt aus Sontheim geht in den Ruhestand

Eine Ära geht zu Ende: Die Sonne in Heroldstatt ist seit 100 Jahren von der Familie Strohm-Erb bewirtschaftet worden. Der scheidende Sonnenwirt Wolfgang Erb (76) ist dort aufgewachsen und war Gastwirt mit Leib und Seele. Jetzt geht er in den Ruhestand und gibt die Wirtschaft an eine Nachfolgerin ab, die die Dorfkneipe in ähnlichem Stil weiterführen will.

Damit ihm der Abschied von seinen Stammgästen in der Sonne nicht so schwer fällt, will er weiterhin beim Frühschoppen das Bier ausschenken. Seine Ehefrau Helga Erb (71), der die Wirtschaft auch sehr am Herzen lag, hört ganz auf.

Weggang mit Wehmut

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Wolfgang Erb: „Die Sonne war mein Leben.“ Seine Hähnchen galten als die besten weit und breit, und auch der Mittagstisch war früher gut besucht: In Sontheim ist er geboren, dort hat er gelebt und gearbeitet, wie schon seine Mutter und Großvater vor ihm. Das Haus in der Ortsmitte von Sontheim ist 1918 gebaut worden, vor 100 Jahren – Bauernhaus, Wohnhaus und Gastwirtschaft zugleich. Ein belebtes und lebendiges Haus, das viele Geschichten erzählen könnte von den Menschen im Dorf und ihren Schicksalen. Leider hat sie niemand aufgeschrieben, und die Erbs wollen sie auch nicht erzählen: „Als Gastwirt muss man zuhören können, selber aber verschwiegen sein“, meint Wolfgang Erb. Auch seine Ehefrau Helga, seit 50 Jahren Sonnenwirtin, lächelt nur still, wenn man sie danach fragt.

Die beiden Erb-Kinder Jürgen Erb (49) und Carmen Sontheimer (47) sind in der Wirtschaft aufgewachsen und haben dort regelmäßig mitgeholfen bei Feiern und Familienfesten, Konfirmation und Kommunion, Hochzeiten und Beerdigungen. „Gerade bei Beerdigungen mussten wir oft kurzfristig einspringen und Gewehr bei Fuß stehen“, erzählt Carmen Sontheimer.

Bewirten hat ihm Spaß gemacht

Das Bewirten der Gäste hat ihr Spaß gemacht, doch als Hauptberuf kam die Gastwirtschaft für die Physiotherapeutin nie in Frage. Auch Bruder Jürgen hat längst einen Job in der Pharma-Industrie: „Als Wirt hat man keinen Feierabend, kein Wochenende und kaum Urlaub“, sagt Jürgen Erb. Aber er hat auch viele positive Erinnerungen: Sein 20. Geburtstag, den er in der Sonne gefeiert hat, war eine Sternstunde: „Die Wirtschaft platzte aus allen Nähten. So was hab ich nie wieder erlebt.“

Eine alt eingesessene Wirtschaft wie die Sonne hat eben auch ihre Reize: Für Wolfgang Erb waren die Stammgäste in der Sonne wie eine Familie. Viele kamen täglich vorbei zum Feierabendbier. Auch für Sportverein, Musikverein und Chorgemeinschaft war die Sonne ein beliebter Anlaufpunkt samt Generalversammlungen, Jubiläen und Geburtstagsfesten.

Gesellschaftlicher Mittelpunkt

Die Sonne war ein gesellschaftlicher Mittelpunkt im Dorf. In der Wohnzimmer-Kneipe wurde geredet und gelacht, über Sport und Politik, über die Herausforderungen in Alltag, Familie und Beruf und natürlich darüber, was im Dorf alles geboten war an Attraktionen.

Höhepunkt des Jahres war über viele Jahrzehnte hinweg die Fasnet in der Sonne. Da wurde gesungen und getanzt, Musik gemacht und gefeiert bis tief in die Nacht hinein – früher, bis zum Umbau 1977, auch oben im großen Saal über der Wirtschaft. Geblieben sind nur die Fotos – mit lustigen Clowns und fröhlichen Cowgirls, selbstbewussten Männern in karierten Schottenröcken, edlen Prinzen und vornehmen Damen mit venezianischen Masken und großen Hüten.

Legendär die Sport-Erlebnisse

Legendär sind auch die Sportschau-Erlebnisse in der Sonne, wo begeisterte Fußball-Fans den Toren entgegenfieberten. 1982 reiste Wolfgang Erb mit einigen Stammgästen sogar zur Fußball-Weltmeisterschaft nach Spanien, 1986 nach Mexiko und 1990 in die USA – alles längst Vergangenheit. „Das war eine tolle Zeit. Diese Erinnerungen möchte ich nicht missen“, betont Wolfgang Erb. „Die Wirtschaft war einfach mein Ding. Ich bin froh, dass ich das so lange machen konnte. Jetzt ist es halt vorbei.“