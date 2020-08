Softairwaffe sorgt für Polizeieinsatz

Eine Softairwaffe hat am Mittwochabend in Münsingen für einen Polizeieinsatz gesorgt. Weil ein 17-Jähriger mit einer Softairpistole auf dem Schulhof in der Goethestraße hantiert haben soll, hat er einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 20 Uhr hatte ein Zeuge den Jugendlichen mit der täuschend echt aussehenden Waffe auf dem Schulhof gesehen und die Polizei alarmiert. Zahlreiche Einsatzkräfte und eine Streife der Polizeihundeführerstaffel rückten daraufhin mit entsprechender Schutzausrüstung aus und nahmen den 17-Jährigen in der Goethestraße vorläufig fest. Die Pistole fanden die Beamten in einem Gebüsch, wo sie der junge Mann zuvor versteckt hatte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Eltern entlassen. Weil der Besitz der betreffenden Waffe erst ab 18 Jahren erlaubt ist und zum Führen ein Waffenschein benötigt wird, wird nun gegen den Jugendlichen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.