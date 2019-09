So hoch wie noch nie: Sonnenblumen wollen zum Himmel wachsen

In diesem Jahr scheinen die Sonnenblumen bis in den Himmel wachsen zu wollen. In Kurt Eckerts Garten sind Gewächse rund stolze drei Meter hoch. Seine vierjährigen Enkeltöchter, die Zwillinge Leni und Lilli, freuen sich über die gewaltige, spätsommerliche Blumenpracht.

„Jedes Jahr säen wir ein paar Sonnenblumenkerne im Garten aus. Aber so hoch und verzweigt wie in diesem Jahr sind sie noch nie gewesen“, freuen sich Kurt Eckert und die ganze Familie.