Skicrosser André Föhner sammelt Punkte

Skicrosser André Föhner vom SC Heroldstatt trumpft in seiner dritten Saison auf und steht bei seinen Rennen in der Schweiz und Schweden auf dem Podest.

Bereits in der Saison 2016/2017 konnte André Föhner erste Ausrufezeichen in FIS-Rennen setzen und erfuhr sich die Qualifikationsnorm für den Start im Skicross-Europacup. Durch ein Missgeschick während der Anreise zum Rennen in Frankreich sowie den darauffolgenden Bruch des Wadenbeins und Sprunggelenks musste er die vergangene Saison jedoch bereits vorzeitig beenden.

Umso stärker sind die Leistungen, die der 19-jährige Suppinger aktuell zeigt, einzuschätzen: Nachdem er bei den ersten Saisonrennen, die auch einigen Weltcupfahrern zur Standortbestimmung dienten, noch seinen Rhythmus finden musste, zeigt er sich in der zweiten Saisonhälfte stark und konstant. So beendete er Mitte Januar beim FIS-Rennen in Villars sur Ollons (Schweiz) das Finale der besten vier auf dem dritten Platz und sicherte sich seinen ersten Podiumsbesuch. „Ich bin froh, dass ich nach meiner Verletzung im vergangenen Frühjahr wieder fit bin und konnte in den vergangenen sechs Rennen endlich etwas mehr Praxis im Kampf Mann gegen Mann sammeln. Nachdem es in der vergangenen Saison des Öfteren nicht für die Heats gereicht hat“, sagt Föhner.

Mit seinen Teamkollegen vom Skicross-Team des Bayerischen Skiverbandes (BSV) ging es für André Föhner dann Anfang Februar für vier Rennen nach Schweden: Am ersten Rennwochenende in Bollnaes kämpfte sich Föhner in beiden Rennen bis ins Finale. Dort musste er sich jeweils nur Marco Cronenberg vom SC Mittelberg-Oy geschlagen geben.

Föhner verpasst Finals knapp

Mit zwei zweiten Plätzen im Gepäck ging es weiter nach Hovfjallet, wo weitere zwei Rennen stattfanden. Diese wurden von zwei russischen Athleten, welche bereits über Erfahrungen im Weltcup verfügen, dominiert. André Föhner verpasste die beiden Finals knapp und ging beide Male im kleinen Finale um die Plätze fünf bis acht an den Start. Beim Rennen am Freitag der Vorwoche beschenkte er sich selbst zum Geburtstag: mit einem sechsten Platz. Das kleine Finale im Samstag entschied er vor Niklas Illig (Münsingen) für sich und wurde Fünfter. „Dass die harte Arbeit in der Saisonvorbereitung mit drei Podestplätzen belohnt wurde, freut mich umso mehr“, sagt Föhner.

Als nächster Event steht der Europacuplauf in Grasgehren im Allgäu am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Februar, an. Bei seinem „Heimrennen“ in einer Woche will Föhner im starken Europacupfeld ebenfalls eine gute Leistung zeigen: „Ich hoffe auf ein paar Zuschauer an der Strecke.“