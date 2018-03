Sinfonische Werke führen nach Irland und in die Schweiz

Unter dem Motto „Mit Musik den Frühling begrüßen“ lädt die Albverein-Trachtenkapelle Ennabeuren an diesem Samstag, 24. März, um 20 Uhr zu ihrem Frühjahrskonzert in die Berghalle ein. SZ-Redakteur Hansjörg Steidle sprach mit Dirigent Reiner Manz, der sich auf den Konzertabend sehr freut. Er wünscht sich viele Konzertbesucher und verspricht gute und vielfältige musikalische Unterhaltung. Das Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle findet traditionsgemäß am Samstag vor dem Palmsonntag statt.

Herr Manz, seit wann laufen die Vorbereitungen für das Frühjahrskonzert der Trachtenkapelle? Wie verliefen die Proben?

Im Prinzip haben wir Mitte November mit den Proben losgelegt, die dann von Januar an immer intensiver wurden. Sehr gute Fortschritte machten wir bei dem Probenwochenende vom 16. bis 18. Februar auf dem Reiberhof unweit von Thannhausen und Krumbach, wo es musikalisch konzentriert zur Sache ging. Mit fast kompletter Mannschaft konnten wir intensiv üben, sei es nach Registern, in einzelnen Gruppen oder im Gesamtchor. Das Probenwochenende hat uns sehr vorangebracht, das Arbeitspensum dürfte etwa acht Wochenproben entsprechen. In den vergangenen Wochen galt es, einzelnen Stücken noch einen guten letzten Schliff zu geben.

Nach welchen Gesichtspunkten haben Sie das Konzertprogramm zusammengestellt?

Ich lege jedes Jahr Wert auf ein breites Spektrum an konzertanter Blasmusik mit Originalwerken und Stücken zeitgenössischer Komponisten. Im ersten Teil des Frühjahrskonzerts dürfen sich die Gäste auf sinfonische und sehr anspruchsvolle Stücke freuen, bei denen die Musiker ihr Können unter Beweis stellen wollen. Wir starten mit einer dynamischen Komposition mit majestätischen Fanfaren und einer schönen Melodienfolge. Im zweiten Teil des Konzertabends ist anspruchsvolle Blasmusik zu hören, zunächst die festliche Schnellpolka „Loslassen“ aus der Wiener Musik. Gute Unterhaltung dürften dann zwei Medleys mit bekannten Melodien bieten: zunächst Stücke aus „James Bond 007“ in einer Bearbeitung von Johan de Meij und dann Melodien aus dem Singspiel „Im Weißen Rössl“.

Können Sie kurz auf die Hauptwerke des Abends eingehen?

Da ist zunächst die sinfonischen Tondichtung „Carrickfergus Posy“ von James L. Hosay, die auf ein irisches Volkslied zurückgeht. Schöne, aber auch traurige Melodien zeichnen das Werk aus. Das Stück erzählt die Geschichte eines alten und kranken Mannes, der in seine Heimatstadt Carrickfergus zurückkehren möchte, um dort seine Liebe und Freunde zu treffen – und um dort zu sterben. In seiner eindrucksvollen Komposition „Schweizer Mosaik“ hat Markus Götz drei Schweizer Volkslieder verarbeitet. Traditionell und gleichzeitig modern zeichnet Götz in der Ouvertüre sein Bild der Schweiz.

Wie ist derzeit die Trachtenkapelle Ennabeuren besetzt?

58 Musikerinnen und Musiker wollen sich am Samstagabend dem Publikum in der Berghalle präsentieren. Sie haben sich engagiert auf den Konzertabend vorbereitet. Wir haben einen homogenen Klangkörper. Alle Register sind momentan noch gut besetzt. Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Monaten einige Jungmusiker in die aktive Kapelle integrieren können.

Kurz zur Jugendkapelle. Sie wird sicherlich das Frühjahrskonzert wieder eröffnen?

So ist es. Die Jugendkapelle eröffnet unter Leitung von Leonie Loritz das Jahreskonzert mit den Werken „Spirit of Music“ von Fritz Neuböck, „Forever Abba Gold“ in einem Arrangement von André Waignein und „Zauberland“ von Kurt Gäble. Auch unsere jungen Musiker haben intensiv geprobt und fiebern dem Auftritt entgegen. Sie wie Dirigentin Leonie Loritz haben viel Freude an der Musik. Das wird am Samstagabend zu spüren sein. Für Leonie Loritz wird es das dritte Frühjahrskonzert mit ihren Jungmusikern sein.

Was wünschen Sie sich für den Konzertabend?

Auf jeden Fall sehr viel Besucher. Jeder Gast ist uns sehr willkommen. Eine gut gefüllt Berghalle würde uns erfreuen. Denn es gilt, viele Besucher sind des Musikanten Brots. Mit ihrem Kommen würdigen die Besucher unsere Arbeit und Anstrengungen. Und umgekehrt erleben sie einen schönen musikalischen Abend.

Was sind weitere wichtige Termine der Trachtenkapelle in diesem Jahr?

Wir sind beim Kreismusikfest beim Gesamtchor und Umzug am 10. Juni in Kirchen dabei. Am 6. Mai sind wir bei CD-Aufnahmen im Hochsträß. Auf jeden Fall wird in diesem Jahr am 30. Juni ein Serenadenkonzert stattfinden, bei guten Wetter vor der Berghalle, ansonsten in den Veranstaltungsräumen der Berghalle. Musizieren werden wir im Rahmen des Backhaushocks in Sontheim, bei dem der Musikverein Sontheim seinen 90. Geburtstag feiert. Ferner sind wir zu Gast bei mehreren Veranstaltungen befreundeter Kapellen. Gerne wirken wir auch wieder bei der Fronleichnamsprozession der katholischen Kirchengemeinde Ennabeuren mit.

Noch eine abschließende Frage. Haben Sie bei Wunsch auch Zugaben im Notenkoffer?

Auf jeden Fall. Falls das Publikum es wünscht, holen wir gerne Noten für Zugaben heraus. Da haben wir schon was in petto.