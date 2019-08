Sieg für Heroldstatts Mixed-Team

Die Mixed-Mannschaft der Tennisabteilung im SC Heroldstatt ist am Samstag zu Gast beim TSV Erbach gewesen. Krankheitsbedingt starteten die Erbacher anstatt mit drei Männern nur mit zweien in die Einzel. Diese wurden von Thomas Schuster und Felix Hettrich nicht nur hervorragend gespielt, sondern auch souverän gewonnen.

Heiko Siegler hatte den Sieg aufgrund des Fehlens des Gegners bereits von vorne herein in der Tasche. Auch die Heroldstatter Damen Tanja Deschenhalm, Sandra Peters und Julia Füllemann siegten klar und deutlich und erspielten somit drei weitere Punkte. Damit stand der Sieg bereits nach den Einzeln fest. Um diesen jedoch perfekt zu machen, sollten noch die drei Doppel gewonnen werden. Das erste Match erkämpften sich Thomas Schuster und Tanja Deschenhalm im Match-Tie-Break. Anschließend siegten Felix Hettrich und Sandra Peters souverän in zwei Gewinnsätzen. Auch Heiko Siegler mit Teresa Knehr gelang es, ihr Doppel für sich zu entscheiden. Somit siegten die Heroldstatter klar mit 9:0.