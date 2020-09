Sie wollen die Alb vom Mofa aus entdecken

Veit Senner dreht am Rad der Zeit: Er veranstaltet mit seiner Firma „Rad der Zeit“ Ausfahrten auf die Schwäbische Alb – auf restaurierten Mofas. So will der 56-jährige Betriebswirt, der aus Pfullingen stammt, das Biosphärengebiet erfahrbar machen. SZ-Redakteur Christoph Schneider spricht mit Senner über die Wurzeln seiner Geschäftsidee, den Klang des Mofas und über einen ganz besonderen Treibstoff.

Herr Senner, wie kamen Sie auf die Idee, mit Mofas über die Alb zu fahren?

Ich habe vor rund 20 Jahren den „Club der Betriebswirte“ gegründet und in diesem Rahmen Weiterbildungen organisiert. 2015 haben wird das damals ganz neue Biosphärengebiet Schwäbische Alb besichtigt. Die Teilnehmer, die größtenteils die Alb nicht oder nur aus Schulausflügen kannten, waren begeistert: von der Landschaft, den Betrieben und von den Menschen. So beschloss ich, dass ich diese neue Alb weiteren Menschen zugänglich machen möchte. Es fehlte nur noch das geeignete Vehikel.

Und wie sind Sie dann ausgerechnet aufs Mofa gekommen?

Ein Freund hatte das vorgeschlagen. Ich probierte es aus und stellte fest, dass das Mofa mit seinen 25 km/h das ideale Gefährt ist für die Wegle und Steigle der Alb. Und man kann natürlich prima damit zeigen, dass die Mofas noch dieselben sind wie in den 1970er- und 80er-Jahren, die Alb heute aber eine völlig andere ist als damals.

Inwiefern hat die Alb sich verändert?

Ich bin mit Älblern aufgewachsen. Nach der Schule sind viele zum Studieren oder zum Arbeiten weggezogen von der Alb in die Ballungsräume. Die meisten kamen nicht zurück. Geblieben sind oft nur die Landwirte und die Handwerker. Heute ist das völlig anders: Heute blühen viele spannende und innovative Betriebe auf der Alb. Man will hier nicht mehr bloß wohnen, sondern auch arbeiten. Die Betriebe schaffen Arbeitsplätze hier in der Region. Das geht so weit, dass inzwischen Menschen aus den Ballungsräumen zum Arbeiten auf die Alb pendeln.

Und um allen die neue Alb zu zeigen, fahren Sie also mit 25 km/h knatternd und stinkend drüber?

Alles falsch. Erstens fahren wir nicht. Wir machen Ausflüge. Denn ein Ausflug hat ja ein oder mehrere Ziele. Da kann man beispielsweise etwas lernen. Zweitens knattern unsere Mofas keineswegs. Ein Mofa knattert nur dann, wenn die Auspuffanlage manipuliert wurde, was bei uns nicht der Fall ist. Unsere Mofas sind nicht lauter als ein moderner Pkw. Und drittens stinken sie nicht, weil wir einen sündhaft teuren Sonderkraftstoff verwenden, der für den Einsatz von Kettensägen in Naturschutzgebieten zugelassen ist.

Was kostet denn so ein Liter Sonderkraftstoff?

Den Fünf-Liter-Kanister gibt es im Handel für rund 20 Euro.

Ein stolzer Preis ...

Ja, aber bei einem durchschnittlichen Spritverbrauch von etwa 1,5 Litern pro Mofa auf 80-Kilometer-Rundfahrt ist dieser Preis sogar für einen Betriebswirt akzeptabel.

Warum ist das Mofa in Ihren Augen ideal?

Es entschleunigt und lenkt den Blick auf Wesentliche. Ich habe im Herbst 2016 mein erstes Mofa als Erwachsener gekauft, eine blaue Hercules M 5 aus dem Jahr 1975. Nach den ersten Fahrversuchen mit dem Mofa habe ich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht zu bekommen – nicht trotz, sondern gerade wegen den relativ gemächlichen 25 km/h.

Am Berg verhungern Sie damit aber ...

Nein, es bringt uns fast überall hin. Ich kenne nur zwei oder drei Streckenabschnitte, wo ich zum Treten rate. Alle anderen Steigungen bringen uns die Mofas zuverlässig hinauf, langsam zwar aber stetig.

Warum nehmen Sie eigentlich keine Motorräder?

Die sind doch zu stressig. Da kann man die Landschaft nicht so genießen. Ich fahre selbst Motorrad und weiß, wovon ich rede.

Welche Ziele steuern Sie an?

Wir haben insgesamt rund 140 Ziele definiert. Ich möchte da jetzt keine einzelnen hervorheben. Etwa ein Drittel sind mittelständische Betriebe und Manufakturen, die anderen sind Sehenswürdigkeiten, Museen, Höfe oder Gasthäuser. Für jede Ausfahrt stellen wir eine passende spannende Route zusammen.

Der Weg ist also das Ziel?

Das Ziel ist, eine tolle Landschaft mit blühender Wirtschaft und interessanten Menschen in gemächlichem Tempo zu erkunden. Und das ganze auf historischen Gefährten aus unserer Jugend.

Und klappt das?

Bisher hatten wir viele wirklich positive Rückmeldungen – übrigens auch von Älplern. Und es freut mich, dass sogar Älbler durch unsere Mofaausflüge die neue Schwäbische Alb entdecken und schätzen lernen.