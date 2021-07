Sie verzaubern ihr Publikum an der Sontheimer Höhle

Langersehnt war sie: Live-Musik auf der Bühne. Darauf hatten sich die Besucher des Open-Air Konzerts mit den Göppinger Gitarristen Matthias Johs und Norbert Mautsch am vergangenen Freitagabend direkt vor dem Eingangsportal der Sontheimer Höhle schon lange gefreut.

Zwei Stimmen, zwei Gitarren

„Covering Voices“ hatten gerufen und fast alle Besucher aus dem vergangenen Jahr waren wiedergekommen, dazu aber auch nicht wenige neue Gesichter, die im vergangenen Jahr bei der reglementierten Besucherzahl keine Plätze bekommen hatten. Die Kritiken waren aber schon 2020 einstimmig voll des Lobes und auch dieses Mal wurden die Besucher laut Mitteilung nicht enttäuscht. Es sei einfach unglaublich, wie zwei Stimmen und zwei Gitarren ein Publikum verzaubern können. Knapp drei Stunden allerfeinste Musik – ohne Text- oder Notenblätter, alles frei vorgetragen.

Nach dem ersten Wachrüttler – „Wake up little Susie“ von den Everly Brothers – standen viele Hits auf der Titelliste. Der Willie Nelson Song „On the Road again“ sei derzeit auch ein Motto der beiden Musiker, die sehr froh seien, mal wieder unterwegs zu sein. Nach zwölf Monaten pandemiebedingter Pause ohne jegliche Auftrittsmöglichkeit war den Beiden dann ihre Spielfreude auch definitiv anzumerken.

Mit einem Blick zum Himmel und dem Titel „Weather with you“ von Crowded House wurde auch diesem ersten und bisher einzigen schönen Sommerabend und den angenehm milden Temperaturen gehuldigt.

Diese Hits wurden gespielt

Es folgten alte Hits, unter anderem von den Rolling Stones, aber auch jüngere wie „Sweet Home Alabama“ oder „Count on me“ von Bruno Mars. Bei „Down on the Corner“ und dem altbekannten „Molina“ von Creedence Clearwater Revival und „Mrs. Robinson“ von Simon und Garfunkel erreichte die Stimmung dann ihren Höhepunkt, bevor noch etliche Zugaben das Publikum endgültig zufrieden stellten, heißt es seitens der Organisatoren.

Die wichtige Arbeit im Hintergrund und beim Aufbau

Dieses hatte sich auch sehr diszipliniert und den Vorgaben der aktuellen Corona-Situation entsprechend verhalten, wofür sich Helmut Hilsenbeck bedankt hat. Um die Ausleuchtung der Bühne habe sich Reinhard Mössle gekümmert, was vor allem nach Einbruch der Dunkelheit ein ganz tolles und stimmungsvolles Ambiente geschaffen habe. Für die Gesamtorganisation, Auf- und Abbau sowie Tischdekoration mit Feld- und Wiesenblumen sowie vielen Lichtern auf Tischen und Wegen zeichnete die Dienstgruppe der Familien Kneuker, Knupfer und Hilsenbeck verantwortlich. Sie wurden dabei noch von einigen freiwilligen Helfern beim Auf- und Abbau sowie bei den Arbeiten im Rasthaus unterstützt.

„Rundum wieder ein sehr schöner Abend und alle können sich bereits jetzt auf den Juli 2022 freuen, wenn es wieder heißt: Sommer-Open-Air an der Sontheimer Höhle“, so die Organisatoren.