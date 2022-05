Senioren-Quad-Ausfahrt in Heroldstatt

Den Senioren der Gemeinde steht ein interessanter Nachmittag bevor. Wie der „Arbeitskreis Mitbürger engagieren sich für Senioren“ meldet, geht es am Sonntag, 29. Mai, von 13 bis 17 Uhr zur Quad-Ausfahrt für Senioren. Treffpunkt ist am Heroldstatt-Café, von dort aus geht die Fahrt auf dem Quad nach Langenau zum Eis essen, dann weiter an den Lonesee bei Lonsee. Dort ist eine kleine Rast geplant mit Getränken und Kuchen. Anschließend fährt man zurück nach Heroldstatt. Teilnehmende müssen entsprechend mobil sein. Sie müssen eigenständig auf das Quad auf- und absteigen können. Sie benötigen außerdem windfeste Kleidung. Helm, Sturmhaube und Nierengurt werden von den Organisatoren gestellt. Anmeldung bis spätestens 23. Mai unter der Telefonnummer 0162 / 4 24 53 96. Aus organisatorischen Gründen muss die Teilnehmeranzahl auf sechs Personen begrenzt werden. Bei Schlechtwetter wird die Senioren-Quad-Ausfahrt verschoben.