Seit 15 Monaten krank - Bürgermeister soll vorzeitig in Ruhestand

Das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises hat ein Verfahren zur vorzeitigen Versetzung von Heroldstatts Bürgermeister Ulrich Oberdorfer in den Ruhestand eingeleitet. Der Grund: Aus einem ärztlichen Gutachten geht eine Dienstunfähigkeit heraus. Die Pensionierung des 52-Jährigen rückt damit näher. Allerdings kann der Heroldstatter Schultes gegen das Verfahren Widerspruch einsetzten und sich der vorzeitigen Pensionierung widersetzen. Dass der Justinger an seinen Arbeitsplatz in Heroldstatt jemals wieder zurückkehrt, ist damit unwahrscheinlich.

„Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des Beamtenstatusgesetzes und des Landesbeamtengesetzes für Baden-Württemberg (LBG BW)“, erklärt Pressesprecher Bernd Weltin vom Landratsamt. Nachdem kommunale Wahlbeamte keinen Dienstvorgesetzten haben, nehme die Rechtsaufsichtsbehörde im vorliegenden Fall das Landratsamt Alb-Donau-Kreis, nach § 92 LBG die entsprechenden Aufgaben wahr, erläutert Weltin. Der Betroffene habe nach jedoch die Möglichkeit, gegen das Verfahren binnen eines Monats Einwendungen zu erheben. Das lasse das Landesbeamtengesetz zu (§ 44 Absatz 1).

Der Chefsessel im Heroldstatter Rathaus ist inzwischen seit fast 15 Monaten verwaist, seit Januar 2017 ist Ulrich Oberdorfer krankgeschrieben und konnte infolge seiner Krankheit den Amtsgeschäften nicht mehr nachgehen.

