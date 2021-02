Sechs Corona-Tote im Pflegeheim Heroldstatt

16 Pflegeheime im Landkreis werden bis Ende der Woche für die Erstimpfung aufgesucht worden sein. Dies teilt das Landratsamt mit. Hohe Priorität der mobilen Impfungen werde angesichts weiterer Todesfälle in Heimen nochmals deutlich.

Im Laufe der vergangenen Tage erhielt das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis weitere Meldungen im Zusammenhang mit den Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen. Sie würden deutlich machen, wie wichtig die hohe Priorisierung der Impfungen in den Pflegeeinrichtungen ist.

Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Erkrankungen von Pflegeheimbewohnern wurden dem Gesundheitsamt aus der ASB Seniorenresidenz in Heroldstatt und dem Seniorenzentrum Dietenheim gemeldet. In beiden Einrichtungen starben im Lauf der vergangenen Tage jeweils sechs Bewohnerinnen und Bewohner an oder mit Covid-19.

Mobile Impfteams verstärkt im Einsatz

Die mobilen Impfteams des Zentralen Impfzentrums Ulm (ZIZ) und des Kreisimpfzentrums (KIZ) Ehingen sind für Impfungen seit dem 11. Januar (vom KIZ ab dem 22. Januar) laufend zu den Pflegeheimen unterwegs und im Einsatz.

Die Impfungen durch die mobilen Teams des ZIZ Ulm und des KIZ Ehingen in Pflegeheimen kommen gut voran. Im Alb-Donau-Kreis gibt es 24 stationäre Einrichtungen. Bis Ende dieser Woche werden 16 über die mobilen Impfteams des KIZ Ehingen oder ZIZ Ulm für die Erstimpfungen aufgesucht worden sein.

Für die übrigen Pflegeheime ist es das Ziel, dass sie über die mobilen Teams bis Mitte Februar ein Impfangebot erhalten haben. Die Zweitimpfungen finden dann sukzessive drei Wochen nach den Erstimpfungen statt.