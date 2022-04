Schwäbische Alb-Bahn startet in die Sommer- und Freizeitsaison…

Die Schwäbische Alb-Bahn startet am Sonntag, 1. Mai, in ihre diesjährige Sommer- und Freizeitsaison, die heuer bis zum 16. Oktober dauern wird. Verbunden ist diese Umstellung auf den Sommerfahrplan mit einem verbesserten Zugangebot im Freizeit- und Ausflugsverkehr an allen Sonn- und Feiertagen, wie es in einer Mitteilung heißt. Attraktiv seien die umsteigefreien Direktverbindungen von und nach Ulm Hbf. So startet sonn- und feiertags um 9.20 Uhr ein Zug der Schwäbischen Alb-Bahn in Ulm Hbf, um die Ausflügler direkt nach Münsingen, nach Grafeneck, zum Gestüt Marbach oder nach Engstingen zu bringen. Dort besteht Anschluss zum Sonenalb-Express, auf dessen Route zahlreiche interessante Sehenswürdigkeiten liegen. Auch das württembergische Märchenschloss Lichtenstein, bekannt durch die gleichnamige Sage von Wilhelm Hauff, ist mit dem Bus von dort aus gut zu erreichen, so weiter in der Mitteilung. Der Zug endet dann an der Station Haidkapelle, wo ein Übergang zum Rad-Wander-Shuttle der SWEG besteht. Die Rückfahrt zum Hauptbahnhof der Donaumetropole Ulm startet um 16.55 Uhr ab Engstingen. Aber auch in der Gegenrichtung gibt es attraktive Direktfahrten. Dieser Zug fährt in Münsingen um 8:00 Uhr ab und erreicht Ulm Hbf um 9.04 Uhr. Von Ulm aus zurück nach Münsingen geht es direkt um 18.48 Uhr.

Daneben nimmt ab dem 1.Mai auch die von der Schwäbischen Alb-Bahn betriebene Lokalbahn zwischen Amstetten (Württ) und Gerstetten ihren Regelbetrieb an Sonn- und Feiertagen auf. Morgens und abends sind die Züge von Münsingen und Ulm Hbf ohne Umsteigen nach Gerstetten durchgebunden. Damit wird ein Tagesausflug ohne Umsteigen auf die Ostalb möglich. Die Fahrpläne im Detail gibt es im Internet unter www.alb-bahn.com. Fahrplanauskünfte erhalten Sie auch direkt über verschiedene Apps, beispielsweise über den DB-Navigator.

Bei schönem Wetter führt der SAB-Zug 88221 (Ulm Hbf ab 9.20, Herrlingen ab 9.27 Uhr, Blaubeuren ab 9.40 Uhr, Schelklingen ab 9.50 Uhr, Münsingen an 10.28 Uhr) einen separaten Fahrradwagen mit insgesamt 70 Stellplätzen mit. Mit an Bord ist ein Ladeschaffner, der beim Einstigen die Fahrräder entgegennimmt und beim Aussteigen die Räder wieder auf den Bahnsteig hinausreicht. Die Fahrradmitnahme in den Zügen der SAB ist kostenlos.

Zum Saisonauftakt am 1. Mai findet auf dem Segelfluggelände in Dottingen das traditionelle Oldtimer- und Dampfmaschinenfest des Luftsportvereins Münsingen statt. Die Schwäbische Alb-Bahn nimmt dies zum Anlass, die Besucher mit ihrem Oldtimerbus stilgerecht und bequem zum Festgelände und von dort wieder zurück zum Münsinger Bahnhof zu bringen. Und für alle, die ein gültiges Busticket vorweisen können, ist der Eintritt zum Fest kostenlos. Mehr Informationen hierzu gibt es ebenfalls unter www.alb-bahn.com. Auf dem Parkplatz entlang des Münsinger Bahnhofes findet außerdem am 1. Mai von 10 bis zirka 17 Uhr ein Flohmarkt statt.

Auch im Jahr 2022 wird der Sonnenalbexpress allen Ausflüglern am Bahnhof Engstingen nicht nur direkten Anschluss an die Züge der SAB bieten, sondern er bringt die Fahrgäste auch direkt zu den Ausflugszielen und Sehenswürdigkeiten der Münsinger Alb. Beispielhaft seien hier nur die Bären- oder Nebelhöhle, das Automuseum oder der Roßberg bei Gönningen genannt. Allerdings müssen die Fahrgäste heuer auf den Oldtimerbus des Reutlinger Stadtverkehrs verzichten, nachdem die Firma Leibfritz aus Sonnenbühl diese Buslinie übernommen hat.

Ebenfalls wieder im Einsatz ist die Buslinie 298 „Biosphärenbus Schwäbische Alb“, die vom Bahnhof Münsingen startet die Fahrgäste bis zum Biosphärenzentrum in Auingen bzw. bis zur Hopfenburg bringt.

In verschiedenen Fahrplanmedien ist er bereits als Platzhalter Haltepunkt Mehrstetten enthalten. Bedient kann die Station allerdings frühestens zum Ende der laufenden Fahrplanperiode, bis dahin halten dort noch keine Züge.

Der historische Dampfzug des SAB-Vereins mit der württembergischen T3-Dampflok Nr. 930 aus dem Jahre 1905 kommt dies Jahr am Pfingstsonntag, 5. Juni, erstmals zum Einsatz. Fahrplan und -preise sind unter www.alb-bahn.com/nostalgie zu finden.

Außer im Dampfzug gilt die AlbCard in allen Zügen des regulären Fahrplanangebots der SAB.