Schulhaus-Umbau in Heroldstatt startet

Die umfassende Sanierung der Grundschule Heroldstatt kann starten. Dafür hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend einen Grundsatzbeschluss gefasst. Dies war für die Ratsmitglieder ein Leichtes, denn die Finanzierung des Umbaus ist gesichert. Für die mit 1,2 Millionen Euro veranschlagte Generalsanierung fließen zwei Zuschüsse: 200 000 Euro als Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock und 395 000 Euro aus einem besonderen Förderprogramm des Bundes für finanzschwache Gemeinden zur Verbesserung der Schulinfrastruktur. „Wir kommen bei unserer Schulhaussanierung voran, und das ist gut so“, sagte der stellvertretende Bürgermeister Rudolf Weberuß.

Schon seit einigen Jahren plant die Gemeinde Heroldstatt die Generalsanierung und den Umbau des Schulgebäudes in eine Grundschule mit Ganztagsbetreuung. Hintergrund der Maßnahmen bildete das Ende der Grund- und Werkrealschule Heroldstatt vor ziemlich genau einem Jahr und die Umwidmung in eine Grundschule mit intensiver Betreuung. Aus diesem Grund ließ die Gemeinde über die Architektenbüros Volker Pfeiffer und Karl-Heinz Kurz erste Pläne und Baugesuchsunterlagen erstellen. Ein Vorentwurf reicht bis in das Jahr 2015 zurück. Zudem wurden in den vergangenen zwei Jahren Finanzmittel in den Haushalt eingestellt. Im Haushaltsplan 2017 wurde eine Million Euro für die Grundschule bereitgestellt, in dem von diesem Jahr 200 000 Euro. „Die Finanzierung steht und ist gesichert“, konnte Kämmerer Werner Zimmermann erfreut mitteilen.

Optimale Betreuung schaffen

Ziel der Umbaumaßnahmen an der Grundschule Heroldstatt ist, eine optimale Betreuung für die Schüler zu schaffen. Insbesondere soll ein Veranstaltungsraum geschaffen werden, der dann etwa für Schulfeiern gut genutzt werden kann. Kämmerer Zimmermann erläuterte nochmals die Pläne und baulichen Veränderungen. Die genauen Umbaupläne sollen bei einem Ortstermin im Herbst mit den Gemeinderäten, Vertretern der Schule, den Architekten und Fachingenieuren detailliert gefasst werden. Eine neue Konzeption soll dann gefasst werden.

Ausgegangen wird bei den Planungen von einer zweizügigen Grundschule, obwohl sie derzeit eineinhalbzügig geführt wird. „Wir wollen bei den Schülerzahlen auf jeden Fall einen Puffer nach oben haben“, erklärte Rudolf Weberruß. Wichtig sei, dass das Erdgeschoss wie das Obergeschoss barrierefrei erreicht werden kann, so Weberruß und Zimmermann. Das sei schon bei den ersten Entwürfen fest eingeplant worden. Keine Rolle spielt bei der neuen Konzeption das Gebäude Adolf-Dietz-Straße 25, da die Betreuung künftig voll in das Schulgebäude integriert wird. Es soll als Lager- oder Abstellraum genutzt werden.

Bauliche Vorhaben

Werner Zimmermann erläuterte in Kürze die baulichen Vorhaben an der Grundschule Heroldstatt: Räumlich getrennt und in sich abgeschlossen sein sollen die Bereiche der Grundschule und der Betreuung, so dass eine klare Zuordnung und Verantwortlichkeit gegeben sind. Im Nordosten des Gebäudes ist ein großer Veranstaltungsraum mit barrierefreiem Zugang geplant, der auch für den Mittagstisch genutzt werden kann. An der Ostseite sind Küche, Elternsprechzimmer, Betreuungsräume und ein Lernmittelraum geplant, der eventuell auch als Werkraum genutzt werden könnte, sollte es der Lehrplan erfordern. Die weiteren Räume im Erdgeschoss bleiben in der jetzigen Form erhalten. Durch den Wegfall der Werkrealschule können die bisherigen Klassenzimmer der Acht- und Neuntklässler sowie die Fachräume im Obergeschoss von den Grundschülern genutzt werden.

Wie Zimmermann mitteilte, sind nun Ingenieure für die Bereiche Elektro, Heizung, Lüftung, Sanitär und Raumakustik zu beauftragen. Dafür wird die Gemeindeverwaltung entsprechende Verträge abschließen. Denn im Zuge des Umbaus soll wegen der Energieeinsparungsverordnung die Heizung erneuert werden. So soll auf dem Dach der Schule zur Eigennutzung eine PV-Anlage installiert und das Dach neu eingedeckt werden. Baumaßnahmen sind ferner eine Wärmedämmung, der Austausch von Sanitär- und Elektroleitungen. Instandgesetzt werden die Böden, Fenster, Türen und der Putz. Starten sollen die Umbau- und Sanierungsarbeiten im nächsten Jahr.

Lob für den Kämmerer

Sehr angetan waren Heroldstatts Räte über die eingegangenen Förderungen als Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock (200 000 Euro) und aus dem Förderprogramm des Bundes für finanzschwache Kommunen, um nach dem „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ die Schulinfrastrutkur zu verbessern (395 000 Euro). „Dieser Zuschuss war nicht selbstverständlich, da sind wir hellwach gewesen und haben rechtzeitig den Förderantrag gestellt“, unterstrich Weberruß und lobte die Arbeit des Kämmerers. Nur wenige Gemeinden seien in den Genuss des Bundeszuschusses gekommen, ergänzte Zimmermann und meinte augenzwinkernd: „Manchmal ist es nicht schlecht, arm zu sein. Da hatten wir einen Vorteil, eine finanzschwache Gemeinde zu sein.“