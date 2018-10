Schlachtplatten und leckere Kuchen vor und zum Fußballspiel in Heroldstatt

Gutes deftiges Essen, Kaffee und Kuchen sowie Fußball ist beim SC Heroldstatt am Sonntag geboten gewesen. Der Sportclub hatte einmal mehr sein Schlachtfest veranstaltet, das seit Jahren für den Herbst fest im Terminkalender der Sportler steht. Für das leibliche Wohl war wieder bestens gesorgt – dank des Engagements zahlreicher Vereinsmitglieder vor, zum und nach dem Fest. Speisen zu den Gästen trugen etwa Waltraud Schiele wie auch Werner Knehr, Walter Schmid und Richard Fülle und in der Küche im Sontheimer Sportheim war unermüdlich Fußball-Abteilungsleiter Bernhard Schiele am Schöpfen. Zu Essen gab es deftige Schlachtplatten mit Blut- und Leberwurst, Sauerkraut und Brot, aber auch Schweinebraten mit Spätzle und Kartoffelsalat. Nachmittags konnten die Besucher eine Tasse Kaffee und leckere Kuchen genießen und dann die Fußballspiele der aktiven SCH-Kicker gegen den FV Asch-Sonderbuch verfolgen. Bei der ersten Mannschaft war ein verdienter 5:2-Sieg zu bejubeln, bei den Reserven musste dagegen eine 0:1-Niederlage hingenommen werden. Zahlreiche Besucher nutzen das herrliche und sonnige Herbstwetter mit klarem blauem Himmel, um vor dem Sportheim an den aufgestellten Tischen Platz zu nehmen und um dort Schlachtplatte oder Kuchen zu essen. „Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden. Wir hatten viele Gäste, denen es bei uns schmeckte“, erklärte der Vorsitzende Werner Knehr und sprach von einem gelungen Fest, zumal die Fußballer in der Kreisliga A Alb siegten und dem Spitzenduo TSV Bermaringen und SV Westerheim auf den Fersen bleiben. Der nächste wichtige Termin beim SCH ist die Jahresfeier am 24. November in der Berghalle. Fotos: Steidle