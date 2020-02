SC Heroldstatt gibt nicht auf

Die bisherige Fußballsaison des SC Heroldstatt ist eine, die man bisher einfach vergessen könnte. Nach dem Sieg am ersten Spieltag kamen nur noch zwei weitere Pünktchen hinzu, sodass der SCH zum Beginn der Rückrunde auf dem letzten Platz steht. Trainer Christian Wegner hat sich und die Mannschaft aber noch nicht aufgegeben und hofft weiterhin auf den Klassenerhalt.

„Wir werden weiterhin alles probieren, deshalb geben wir in der Vorbereitung nochmals richtig Gas“; so Christian Wegner, in seiner ersten Wintervorbereitung auf der Laichinger Alb. Acht Punkte trennen den SCH derzeit vom möglichen rettenden Ufer oder vom Relegationsplatz, was anhand der bisher erreichten fünf Zähler ein mächtiger Rückstand ist. „Wir haben viele Spiele hinten raus knapp verloren, was zeigt, dass Qualität in der Mannschaft steckt. Aber die Tabelle lügt natürlich nicht“, sagt Wegner, der in der Vorbereitung deshalb vieles verbessern will und auch muss. Das Team müsse zuallererst die Defensive stabilisieren. Dazu bräuchten die Spieler einfach mehr Konzentration und mehr Fokussierung auf das, was auf dem Platz passieren solle, erklärt Wegner weiter. Das betreffe übrigens alle Mannschaftsteile fügt er ergänzend hinzu. So hätten seine Spieler vor dem Tor oft zu unentschlossen agiert und in der Defensive viele einfache Fehler gemacht. So seien die bereits erwähnten knappen Niederlagen zustande gekommen. „Ansonsten waren einige Teams aber auch zu abgezockt“, gibt Wegner nüchtern zu.

Die Spiele, die knapp abgegeben wurden, will der SCH in der Rückrunde nun für sich entscheiden, damit die Hoffnung auf das Verbleiben in der Kreisliga A nicht schnell verloren ist. In der Vorbereitung stehen neben einem Testspiel gegen die SGM Nellingen/Aufhausen weitere Tests gegen Ludwigsfeld und gegen den TSV Laichingen. In einem Trainingslager am Gardasee vom sechsten bis achten März sollen zudem die letzten Feinheiten verbessert werden. „Nun kommen auch die Studenten nach den Prüfungen dazu, sodass die Trainingsbeteiligung noch besser wird. Dann haben wir nochmals drei Wochen Zeit“, sagt Wegner, der wie alle anderen einen Abstieg in die Kreisliga B „sehr schade“ finden würde. „Vor allem, wenn man auf die kommenden Jahre blickt. Es kommen dann viele gute junge Spieler hinzu, denen man natürlich die Kreisliga A bieten möchte“, sagt Wegner. „Aber damit beschäftigen wir uns noch nicht. Für uns zählen jetzt erst die Spiele, die auf uns zukommen werden.“