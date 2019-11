Run auf die begehrten Bauplätze startet - wie die Vergabe abläuft

Folgende Vergabekriterien beziehungsweise folgendes Punktesystem für die Vergabe von gemeindlichen Baugrundstücken legte die Heroldstatt-Gemeindeentwicklungs-GmbH fest:

Familie/Haushaltsangehörige: 10 Punkte wer verheiratet ist, in einer eingetragenen Lebensgemeinschaft lebt oder mindestens drei Jahre in einer häuslichen Gemeinschaft wohnt; zehn Punkte für Schwangere; zehn Punkte für jedes Kind unter 18 Jahren, das im Haushalt lebt; zehn Punkte für schwerbehinderte Haushaltsangehörige und pflegebedürftige Haushaltsangehörige (jeweils ab einem bestimmten Grad).

Ortsansässige: 50 Punkte für einen Ortsansässigen, der mindestens fünf Jahre ununterbrochen seinen Hauptwohnsitz in Heroldstatt hat oder hatte.

Ehrenamt und soziales Engagement: 20 Punkte für ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen, der Feuerwehr oder gemeinnützigen Institutionen etwa als Vorsitzender, Voranstandsmitglied oder Abteilungsleiter oder gleichgestellte Personen in der Trainer- oder Jugendarbeit; 20 Punkte für die aktive Mitgliedschaft in der Feuerwehr; 10 Punkte als aktives Mitglied in gemeinnützigen örtlichen Vereinen oder Institutionen.

Beschäftigte/Unternehmer: 10 Punkte pauschal pro Haushalt für Beschäftigte in Heroldstatt mit mindestens 50 Prozent Beschäftigungsumfang; 30 Punkte für Unternehmer in Heroldstatt mit mindestens zwei vollzeitäquivalenten Beschäftigten.

Grundsätzlich kann ein Käufer oder ein Käuferpaar nur einmal in den Genuss der Punkte bei der Ortsansässigkeit oder am Ehrenamt kommen. Bewerber, die bereits im Eigentum eines zur Wohnhausbebauung möglichen Grundstücks sind, sind von der Bewerbung ausgeschlossen.