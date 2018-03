Rosa Wörner seit 80 Jahren im Heroldstatter Chor

Gesellig und harmonisch ist die Jahreshauptversammlung der Chorgemeinschaft Heroldstatt abgelaufen. Drei Mitglieder wurden für langjährige Vereinszugehörigkeit zur Chorgemeinschaft geehrt. 70 Jahre sind schon Anna Ruopp und Anna Paulus dem Chor treu, 80 Jahre gehört Rosa Wörner dem Verein an. Anna Paulus und Rosa Wörner waren bei der Hauptversammlung zu Gast, sie bekamen feierlich Urkunde und Blumen überreicht. Anna Ruopp wird ihre Ehrung zuhause von einer Delegation des Chors erhalten.

Alle aktiven Sänger sowie etliche passive Mitglieder und Gäste waren ins Gasthaus Lamm gekommen und verfolgten die interessanten Berichte der Vorstandschaft. Sie verbrachten kurzweilige Stunden mit gutem Essen, Gesang, den Berichten und Ehrungen. Die Vereinsvorsitzende Maxi Nickel hießt die Versammelten willkommen, präsentierte ihren Geschäftsbericht und erinnerte an die Ereignisse das Jahr über. Sie zog ein

Auf ein sehr aktives Jahr 2017 konnte Schriftführerin Margrit Weberruß in ihrem Jahresbericht zurückblicken. Ständchen, Konzerte, Ausflug und gesellige Anlässe reihten sich aneinander. Höhepunkte waren das Maikonzert mit den Männergesangvereinen Apfelstetten und Hundersingen, das Offene Singen am Wahlsonntag im September mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen und einem buntem Programm und die Adventskonzerte. Diese Veranstaltungen wurden in gewohnter und sehr willkommener Weise bereichert vom Kinderchor Pusteblume unter Doris Mühle.

Kassenwartin Hedi Hirt konnte von guten Einnahmen und einer positiven Bilanz berichten. Die Kassenprüfung ergab eine einwandfreie Führung der Kasse. Hedi Hirt tritt als Kassenwartin aus zeitlichen Gründen zurück. Elke Ruopp übernimmt kommissarisch das Amt bis zu den Wahlen im nächsten Jahr.

Für die Proben im begonnen Jahr gibt es wieder reichlich Anlässe, stellte Chorleiterin Barbara Miller dar. Für den 8. Mai ist wieder ein Offenes Singen geplant, neue Lieder und das schon bekannte Udo-Jürgens-Medley sollen dabei vorgetragen werden und zum Mitsingen anregen. Auch das Adventskonzert in den Kirchen Heroldstatts und ein für das Jahr 2019 geplantes Konzert in der Berghalle sollen für genügend Ansporn bei den Proben sorgen. Barbara Miller ermunterte ihre Sängerschar, selbst auch Vorschläge für Themen und Chorliteratur zu überlegen.

Viel Dank und Lob erteilte die Vorsitzende Maxi Nickel, besonders an die Chorleiterinnen und alle, die das Jahr über den Chor unterstützen. In seinem Grußwort sagte der stellvertretende Bürgermeister Rudolf Weberruß dem Chor weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu. Er beantragte die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig von der Versammlung erfolgte.