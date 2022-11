Ronja Kemmer besucht Heroldstatt

Am vergangenen Donnerstag begrüßte der Heroldstatter Bürgermeister Michael Weber mit dem Gemeinderat und weiteren Gästen und Mitarbeitern die CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer in Heroldstatt zu einem Gemeindebesuch. Sie wurde herzlich empfangen und im Rahmen eines kurzen Abspanns über die derzeitigen Entwicklungen in der Gemeinde informiert.

Die Bundestagsabgeordnete Kemmer hatte sich für die Gemeinde Heroldstatt bei ihrem Besuch viel Zeit genommen. Zu Beginn ging es für eine Besichtigung ins Kinderhaus. Dabei erläuterte der Laichinger Architekt Matthias Ott die Pläne der anstehenden Erweiterung um eine weitere Gruppe mit Nebenräumen und informierte über den aktuellen Planungsstand. Derzeit wird die Ausführungsplanung erstellt, sodass Anfang nächsten Jahres die Ausschreibung erfolgen und der Bau im Sommer beginnen kann. Geplant ist die Eröffnung der neuen Gruppe zum Kindergartenjahr 2023/2024.

Der Antrag der Gemeinde Heroldstatt für das Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung liegt dem Regierungspräsidium Tübingen vollständig vor, sodass dieser bei einem künftigen Investitionsprogramm zum Zuge kommen und hoffentlich Fördergeld in Höhe von rund 150 000 Euro einbringen wird. Bürgermeister Weber betonte, wie wichtig die Neuauflage dieses Investitionsprogramm des Bundes für die Alb-Gemeinde ist.

Im Anschluss ging es in die Grundschule mit den neuen Räumen Grundschulbetreuung, welche kürzlich nach 15 Monaten Bauzeit ihrer Bestimmung übergeben wurden. Durch die Integrierung der Betreuung in die Grundschule können Synergieeffekte im Schulalltag genutzt werden. Schulleiterin Daniela Weigel-Manz stellte im Rahmen des Rundgangs die neubeschafften Smartboards vor, welche durch den DigitalPakt finanziert wurden und betonte die Erleichterung des Schulalltags für das Kollegium und die Schülerinnen und Schüler. Die Leiterin der Betreuung Jutta Wagner führte anschließend durch die neuen Räume der Grundschulbetreuung und zeigte Einblicke in die tägliche Betreuung.

Die Bundestagsabgeordnete Kemmer zeigte sich beeindruckt von den beiden Einrichtungen und mit wie viel Herzblut das Kinderhaus, die Grundschule und die Betreuung betrieben werden. Zum Abschluss gab es Essen für alle in der neuen Mensa.