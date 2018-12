Robert Breymaier gewinnt Binokelturnier des SCH

Robert Breymaier ist der neue Binokelkönig von Heroldstatt. Er hat am Donnerstag das Preisbinokelturnier des SC Heroldstatt mit 8580 Punkten gewonnen – vor Armin Kohn (8470 Punkte) und Sebastian Mayer (8090 Punkte). Auf Platz vier landete Bernhard Schiele und auf Platz fünf Gerhard König.

Insgesamt 45 Teilnehmer reizten, legten und stachen bei dem Traditionsturnier des Sportclubs. Sechs Frauen saßen an den insgesamt 15 Spieltischen und gingen auf Punktejagd. Die meisten Kartenspieler kamen aus Heroldstatt, manche aber auch aus Laichingen, Berghülen, Zainingen, Böttingen und Ulm.

Sieger Robert Breymaier mit 8580 Punkten aus drei Durchgängen (3250, 3720 und 1610 Punkte) durfte sich über einen Sachpreis im Wert von rund 200 Euro freuen: einen schönen Schalenkoffer. Auch die weiteren Gewinner erhielten wertvolle und schöne Sachpreise, selbst Schlusslicht Hans Lehner mit 4670 Punkten durfte sich noch über ein Geschenk freuen. In diesem Jahr gab es durchweg attraktive Sachpreise und kein Preisgeld zu gewinnen.

Die Turnierleitung lag wie in den Vorjahren in den Händen von Hans-Werner Breymaier, der das Preisbinokel beim SC Heroldstatt vor 29 Jahren ins Leben gerufen hat. Es war das wohl letzte Turnier im Sontheimer Sportheim, die Jubiläumsauflage soll im nächsten Jahr im neuen Sportheim des SC Heroldstatt stattfinden. „Das 30. Preisbinokel werde ich noch organisieren, und dann sehen wir mal“, sagt Hans-Werner Breymaier. Er wie auch seine Söhne sind begeisterte Binokelspieler und da sich das Kartenspiel großer Beliebtheit erfreut, sei ihm vor etwa 30 Jahren die Idee gekommen, einen Preisbinokel doch auch in Heroldstatt einzuführen – wie in vielen Gemeinden der Umgebung. Gedacht und getan: Im Jahr 1989 fand das erste Binokelturnier im Sportheim in Ennabeuren statt. Der Termin steht seit Jahr und Tag fest, immer am 27. Dezember gleich nach Weihnachten wird zu den Karten gegriffen.

Beliebtes Turnier des Sportclubs

„Seitdem erfreut sich das Preisbinokel großer Beliebtheit, wir hatten im Schnitt immer zwischen 40 und 50 Spielern“, erzählt Hans-Werner Breymaier, der übrigens das Turnier im vergangenen Jahr gewinnen konnte. Doch als Turnierleiter griff er in diesem Jahr nicht zu den Karten. „Das hätte ich getan, wenn wir noch einen Spieler gebraucht hätten. Mit 45 Startern konnten wir passend 15 Gruppen bilden“, erläutert er. Einmal vor Jahren hätten sich dem Wettbewerb nur 18 Teilnehmer gestellt, das sei damals aber dem Wetter mit Sturm, Schnee, Kälte und Eisglätte geschuldet gewesen.

Im Sportheim Sontheim reizten die Kartenspieler am Donnerstag, was das Zeug hielt, um den sogenannten Dabb zu bekommen und um die Trumpffarbe bestimmen zu dürfen. Immer drei Spieler wurden einander zugelost, die dann 15 Spiele bestritten. Drei Runden mit unterschiedlichen Kontrahenten standen an, so dass jeder Kartenspieler 45 Spiele absolvierte. Unterstützung erhielt Hans-Werner Breymaier bei der Organisation von seinem Söhnen Robert, Jörg und Peter. Die hungrigen und durstigen Kartenspieler wurden gut versorgt, es gab unter anderen warme Leberkäswecken. Fast bis Mitternacht dauerte das Binokel.

Bei der Siegerehrung dankte Turnierleiter Hans-Werner Breymaier nochmals allen 45 Teilnehmern. Er freute sich, dass auch sechs Frauen fleißig reizten und kräftig Punkte sammelten. Binokel sei wahrlich keine reine Männerdomäne, sagte er.

Das zeige die Tatsache, dass mit Renate Kirsamer und Elisabeth Kuch zwei Frauen den siebten beziehungsweise neunten Rang schafften. Er freute sich auch, dass er einige jüngere Teilnehmer ausfindig machen konnten, so dass der Wettbewerb generationsübergreifend ausgetragen werden konnte. Und er freue sich schon auf die 30. Auflage im nächsten Jahr im neuen Sportheim bei mindestens auch 45 Kartenspielern. Der jüngste in diesem Jahr war übrigens Peter Breymaier mit 22 Jahren und der älteste Helmut Bühle mit 80 Jahren.

Auf stolze 8580 Punkte war Turniersieger Robert Breymaier gekommen, doch seine gesammelte Punktzahl lag deutlich unter dem von Rudolf Weberruß im Jahr 2004 aufgestellten Rekord mit 10 180 Punkten. Um den Rekord einzustellen, hätte es für Robert Breymaier in der dritten Runde wesentlich besser laufen müssen, als er lediglich auf 1610 Punkte kam. Auf weitere super Punktzahlen in früheren Jahren waren Hans Steiner mit 10 070 Punkten (2003), Georg Hirschle mit 9810 (2009), nochmals Hans Steiner mit 9700 (2006) und Hans Lehner mit 9540 Punkten (2015) gekommen.