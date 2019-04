Ritzen oder Schläge: Kind wird mit Messer verletzt

Ein zwölfjähriger Junge ist am Samstag leicht verletzt worden - durch ein Messer. Der Junge saß laut Polizei in der Zeit von 15 bis 17 Uhr auf dem Spielplatz an der Herzog-Albrecht-Allee in Münsingen. Er schaukelte, als ihn ein bislang unbekannter Jugendlicher ansprach.

Dieser habe ihn vor die Wahl gestellt: entweder geschlagen zu werden oder sich mit dem Messer in den Arm ritzen zu lassen. Auf Grund der ausweglosen Situation streckte der Zwölfjährige laut Polizei seinen Arm hin und wurde von dem Jugendlichen mit einem Taschenmesser etwa zehn Mal oberflächlich in den Arm geschnitten.

Polizei sucht nach Jugendlichem

Die Polizei sucht nun nach dem Jugendlichen. Dieser soll laut Personenbeschreibung zwischen 14 und 15 Jahre alt, 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur sein. Der Jugendliche hat schwarze, kurz gelockte Haare, einen dunklen Hautteint und spricht laut Polizei gebrochen Deutsch.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Münsingen unter der Telefonnummer 07381/93640 in Verbindung zu setzen.