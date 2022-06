Von Münsingen nach Tübingen: Richter blickt auf seine skurilsten Verhandlungen zurück

Vor einigen Tage hatte Richter Matthias Altfelder seine letzte Verhandlung in Münsingen. Bei diesem zivilrechtlichen Termin ging es um neu verlegte Heizungsrohre, bei dem sich die beide Parteien um die Bezahlung stritten. Letztendlich kam es zu einem Vergleich. „Die Fälle, die im Guten ausgehen, sind mir die liebsten“, sagt der 44-Jährige, der am 31. Mai seinen letzten Arbeitstag am Amtsgericht hatte.

Dort war er die vergangene fünf Jahre beschäftigt. Die ersten drei Jahre hatte er jeweils zu 50 Prozent eine Stelle am Tübinger Landgericht und am Amtsgericht in Münsingen, seit Juni 2020 dann eine 100-Prozent-Stelle auf der Alb. Seit Juni arbeitet Altfelder am Landgericht Tübingen, genauer gesagt bei der vierten Zivilkammer, wo es in erster Linie um Erb- und um Baurecht geht.

In Münsingen war Altfelder für Strafsachen und Zivilangelegenheiten zuständig. Altfelder hatte unter anderem mit Miet- und Nachbarschaftsstreitigkeiten, nicht bezahlten Rechnungen, Beleidigungen, Verkehrsunfällen, Schimmelgeschichten in Wohnungen, überstehenden Hecken und nicht fahrbereiten Autos, die „ohne Mängel“ verkauft wurden, zu tun. Einmal ging es um „Bürger gegen Bürger“ (Zivilrecht), das andere Mal um den „Staat gegen Bürger“ (Strafrecht). Altfelder liebt die Abwechslung im Gerichtsalltag, wie er sagt.

Stress mit Brombeeren und Straßenlärm in Gerichtssaal

An einen ganz speziellen Fall kann er sich noch gut erinnern. Damals ging es in einer Albgemeinde um Brombeerkeimlinge, die „verbotenerweise“ auf der Grundstücksgrenze wuchsen. Kein Wunder, wenn der Jurist von seinem Beruf schwärmt, bei dem nie Langeweile aufkomme. „Mit etwas Wehmut“ hat Altfelder deshalb die Alb Richtung Tübingen verlassen. Seine Abordnung ans Amtsgericht sei abgelaufen, begründet er diesen Schritt.

Seine Münsinger Zeit wird Altfelder bestimmt nicht vergessen. Nicht nur wegen der angesprochenen Brombeer-Verhandlung, sondern auch wegen der Maskenpflicht im Gerichtssaal, die bis vor Kurzem für alle galt. Und die damit verbundenen zahlreichen Zwangspausen während der Verhandlungen. Ein CO2-Messgerät neben den Akten, das den Kohlenstoffdioxidgehalt in der Luft anzeigte, erinnerte den Richter bei einer zu hohen CO2-Konzentration regelmäßig daran, dass wieder gelüftet werden musste. Während die Fenster geöffnet waren, konnte wegen des Lärms auf der direkt am Gericht vorbeiführenden Durchgangsstraße nicht weiterverhandelt werden.