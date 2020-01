René Zäh leitet Musikverein Sontheim

Zu seiner alljährlichen Jahresversammlung zu Beginn des neuen Jahres hat der Musikverein Sontheim am Samstag ins Rasthaus der Sontheimer Höhle eingeladen. Zahlreiche aktive und passive Musiker waren der Einladung gefolgt, ebenso wohnte Bürgermeister Michael Weber der Versammlung bei. Im Mittelpunkt der Jahresversammlung standen Wahlen und vor allem die für den Vorsitzenden, nachdem Karl-Heinz Duckek schon im Vorjahr seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte.

Die Neuwahl des Vorsitzenden ging angesichts der Bereitschaft von René Zäh, sich dieser Aufgabe zu stellen, reibungslos über die Bühne. Und ein tolles Wahlergebnis bestärkte den neuen Amtsinhaber. Die daraus entstandene Lücke des stellvertretenden Vorsitzenden füllt zukünftig Dirk Süßmuth aus. Beide Funktionäre freuen sich auf ihr Wirken im Musikverein und hoffen auf neue Ideen, gerne auch aus den Reihen der Vereinsmitglieder.

Fleißige Sänger geehrt

Der Vorsitzende Karl-Heinz Duckek eröffnete die Sitzung, ehe der verstorbenen Vereinsmitglieder gedacht wurde. Freizeitaktivitäten der drei im Musikverein vereinigten Gruppierungen „Aktive Kapelle“, „Jugendkapelle“ und „Blockflötengruppe“ folgten. Ein Dank an alle, die aktiv zur Erhaltung und zur Förderung des Musikvereins Sontheim beitragen war dem Vorsitzenden ein aufrichtiges Anliegen. Besondere Beachtung erhielten die Musiker, die im vergangenen Jahr nur drei Mal (oder weniger!) eine Musikprobe nicht besuchen konnten. Dies waren Helmut und René Zäh, Jana und Monika Erb, Simone und Rebecca Pflügner, Dieter Seiffert, Ronja Bayer und Pia Kneer.

Blick auf Veranstaltungen

In seinem Geschäftsbericht hob Karl-Heinz Duckek zahlreiche Veranstaltungen hervor, die dank eines guten Miteinanders der Vereinsmitglieder nebst deren Partner erfolgreich veranstaltet werden konnten, so die zweitägige Bewirtung im Autohaus Erz, den Sontheimer Backhaus- und den Anlagenhock bei der Bushaltestelle im Ortskern Sontheims sowie den Comedy-Abend mit anschließendem Oktoberfest.

Nach einem anschaulichen Jahresbericht von Stephanie Baumeister, durch den alle Anwesenden in das vergangene Vereinsjahr zurückversetzt wurden, legte Kassiererin Daniela Süßmuth den Kassenbericht vor, der einen ausgeglichenen Kontostand zeigt. Das korrekte Führen der Kasse wurde von den Kassenrevisoren Hans-Jürgen Erlmeier und Manfred Hoffmann bestätigt.

Ein zufriedener Dirigent

Den Ausführungen des Dirigenten Volker Pflügner konnten die Versammelten entnehmen, dass er mit dem Musikverein sehr zufrieden ist: mit dem Probenbesuch (80,2%), mit der Erarbeitung von Musikstücken und ebenso mit dem abwechslungsreichen Vereinsleben im abgelaufenen Jahr. Dies veranlasste auch ihn, an alle Musiker, besonders an jene, die in ihrer Funktion explizit Verantwortung übernehmen, ein herzliches Dankeschön zu richten. In seiner Ansprache appellierte Volker Pflügner auch an die Eigenverantwortung eines jeden Musikers, seine gut vorbereiteten und abwechslungsreichen Proben zur eigenen musikalischen Förderung zu nutzen und ein gutes Miteinander durch gegenseitige Akzeptanz und eine nicht übermäßige Erwartungshaltung dem anderen gegenüber zu pflegen.

Lob und Dank vom Bürgermeister

Bürgermeister Michael Weber sprach seinen Dank und seine Achtung vor allem Geleisteten im zurückliegenden Vereinsjahr aus und sah das Sprühen an Lebensfreude und an Spaß innerhalb der Musikerreihen und darüber hinaus bei allen Auftritten innerhalb des Heroldstatter Gemeindelebens, für das der Musikverein eine wahre Bereicherung sei. Er bat außerdem alle Anwesenden der Versammlung um die Entlastung der Ausschussmitglieder.

Für die geleistete 18jährige Tätigkeit als Vorsitzender erhielt Karl-Heinz Duckek viel Applaus und einen Gutschein für ein Wohlfühlwochenende. Eine besondere Ehre wurde im Rahmen der Versammlung auch Annegret Baumann-Geywitz zuteil, die für ihre 30jährige fördernde Mitgliedschaft im Musikverein mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet wurde und einen Blumengruß überreicht bekam.

Nachdem Karl-Heinz Duckek zum letzten Mal in seiner Funktion als Vorsitzender einen Ausblick auf das Vereinsjahr 2020 gegeben hatte, wurde die Versammlung geschlossen und klang bei einem gemeinsamen Essen und lockeren Gesprächen gesellig aus.