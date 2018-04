Das Fest der Konfirmation ist am Sonntag bei der evangelischen Kirchengemeinde Ennabeuren in der Cosmas- und Damiankirche gefeiert worden. Pfarrer Thomas Knöppler begleitete die Konfirmanden vor dem feierlichen Gottesdienst vom Gemeindehaus in die Kirche, wo mit dem Jubellied „Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren“ die Feier begann. Das Besondere bei der Konfirmation in diesem Jahr in Ennabeuren: Es waren nur Mädchen, für die in der evangelischen Kirche ein neuer Lebensabschnitt begann.

Die Konfirmandinnen bei der evangelischen Kirchengemeinde Ennabeuren waren Antoina Fülle, Jule Griesinger, Alexa Inderst, Sanna Mayer, Mara Schmutz, Tina Stumpp und Vera Stumpp. Sie haben sich in den vergangenen Monaten auf ihr großes Fest gut vorbereitet. Pfarrer Thomas Knöppler begrüßte die Festgemeinde in der voll besetzten Kirche und bezeichnete die Konfirmation als „Tor ins christliche Leben“ und ermutigte die Konfirmanden zur Suche nach Gott. Ihren himmlischen Vater könnten sie auf ihrem weiteren Lebensweg täglich finden. „Gott ist da, es gibt ihn wirklich“, betonte Knöppler.

Diese Aussage griff der Pfarrer auch in seiner Predigt auf und unterstrich, dass Gott den Menschen die Gegenwart und Zukunft schenke. „Als Christ bin ich ein freier Mensch und darf mich ganz auf die Gegenwart einlassen. Ich darf aber auch fröhlich in die Zukunft blicken, weil Gott mit mir geht. Ich bin nicht allein“, erklärte Knöppler.

In seinem zweiten Predigtteil machte er den Konfirmandinnen deutlich, dass sie zu Christus gehören, sie aber in der Zugehörigkeit zu ihm frei sind. „Bei Christus dürft ihr eine Heimat finden“, betonte Knöppler und sah die Konfirmation als wichtigen Zwischenschritt auf dem Weg des Glaubens, auf dem er den jungen Menschen viel Glück und den Frieden Gottes wünschte.

Ein Singteam bereicherte den Gottesdienst mit dem Lied „Light of the world“, ehe die Einsegnung der sieben jungen Frauen und die Übergabe der Denksprüche erfolgte. Zahlreiche Lieder erklangen bei der Feier und zum Abschluss das Danklied „Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen“. Dem Segen durch Pfarrer Knöppler folgte der feierliche Auszug aus der Kirche.

In Heroldstatt steht Teil zwei der Konfirmation an nächsten Sonntag, 29. April, an, wenn zehn Jugendliche – sieben Mädchen und drei Jungen – um 10 Uhr in der Sontheimer Kirche konfirmiert werden. Dies sind Aileen Aigner, Laura Caputo, Jana Erb, Miriam Groß, Yannec Lamparter, Jonas Leyhr, Isabel Nickel, Max Peters, Alexa Trumpf und Pia Weberruß.