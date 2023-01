Radtour statt Skitour beim SC Heroldstatt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum wiederholten Male musste die traditionelle Langlauftour „Rund ums Hardt“ am Dreikönigstag auch in diesem Jahr zwecks Schneemangel ausfallen. Aus dieser Not heraus machten die „Nordischen“ vom Skiteam Heroldstatt eine Tugend und starteten spontan am 6. Januar zu der ersten Radtour „Rund ums Hardt“. Um 10:30 Uhr traten 14 Teilnehmer – von zwölf bis 67 Jahre – in die Pedale. An der Ennabeurer Kapelle ging es los um das Biosphärengebiet Schwäbische Alb des ehemaligen Truppenübungsplatzes in Richtung Feldstetten nach Zainingen, Seeburg, Trailfingen; in Auingen wurde im Gasthaus Hirsch eine kurze Rast eingelegt. Weiter ging es dann nach Böttingen, über Magolsheim ins Gasthaus Breithülen. Am Rappenfelsen wurde mit mitgebrachtem Holz am Lagerfeuer die ultimative Rote Wurst gegrillt. Nach absolvierten 48 km in herrlicher Landschaft und genauso gutem Wetter sowie ohne Pannen ging man zum Abschluss gegen 17 Uhr in die Heroldstatter Pizzeria „Engel“. Die Hoffnung der Sportler ist selbstverständlich, dass auf der Alb der Winter noch kommt und die Tour klassisch mit Skiern nachgeholt werden kann.