Puppen aus Heroldstatt für Uganda

Heimbewohnerinnen des ASB-Pflegeheims am Berg in Heroldstatt haben in den vergangenen Wochen fleißig gestrickt, gewebt und gebastelt. Jeden Montag und Freitag waren sie unter Anleitung einer Heroldstatterin handwerklich fleißig und kreativ. Herausgekommen sind viele süße Puppen in allen Variationen, aber auch Kätzchen und Bärchen und andere Tiere. Die Frauen verschenken die Puppen, sie wollen Kindern damit eine Freude machen. Kinder aus Luweero im afrikanischen Uganda erhalten die Geschenke.

Monika Hiller aus Laichingen wird die Puppen im Februar des nächsten Jahres mit nach Afrika nehmen, wenn sie ihre Freunde und Bekannten besuchen und schauen, wie ihre Hilfsprojekte laufen. Fünf Jahre lang, von September 2010 bis September 2015, waren Monika und Manfred Hiller aus Laichingen mit „Christliche Fachkräfte International“ in einem kirchlichen Hilfsprojekt in Luwero in Uganda engagiert. Dort erlebten sie hautnah die Probleme, Armut und Not der Menschen und insbesondere die von Kindern.

Einige der emsigen Strickerinnen im Heroldstatter Pflegeheim sind mehr als 90 Jahre alt. Mit viel Liebe, Geduld und großem Engagement strickten und häkelten sie. Die Idee und Anregung zu ihrem Einsatz haben ihnen Monika Hiller und ihre Mutter gegeben, als diese für vier Wochen zur Kurzzeitpflege im ASB-Pflegeheim in Heroldstatt weilte. Da strickten sie und Monika Hiller regte an, doch auch Puppen für Kinder in Afrika mal zu kreieren. Gesagt, getan, die Frauen ließen sich das nicht zwei Mal sagen. Die Laichingerin war verblüfft, als sie bei einem Besuch in Heroldstatt die vielen kleinen Kunstwerke vorfand, die sie jetzt mit nach Afrika nehmen darf. „Die Bewohnerinnen des Pflegeheims waren richtig fleißig und engagiert. Sie dürfen sich jetzt strahlende Kinderaugen in Uganda vorstellen“, sagt Monika Hiller erfreut.

„Die von uns betreuten Familien in Luweero können keine Spielsachen für ihre Kinder kaufen. Im Februar machen wir wieder eine Besuchsreise mit Freunden und möchten gern den Kindern in Luweero eine Freude machen“, berichtet die Laichingerin. Wunderbar sei es, dass sie selbst gemachte Sachen mitnehmen und verschenken darf. Vielleicht seien die Puppen eine Anregung für die Kinder, selbst in Eigenregie weitere herzustellen. Die Frauen hätten einen schönen Dienst geleistet, der zwei Seiten Freude bereite: ihnen wie Kindern Afrikas.

Unter dem Motto „Groß denken, klein anfangen, jetzt handeln“ haben Monika und Manfred Hiller zahlreiche Hilfsprojekte in Uganda laufen. Damit ihr Einsatz in Uganda heute noch gute Früchte trägt, haben sie den Verein „Fredmon“ – aus den Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen zusammengesetzt – gegründet, dessen Vorsitzender ein guter Freund der Hillers ist, Pastor Patrick Mukisa. „In diesem guten Freund haben wir einen zuverlässigen und treuen Mitarbeiter, der die Spenden und Hilfsgüter verteilt. Er sorgt dafür, dass sie an der richtigen Stelle ankommen“, erklärt Monika Hiller. Dessen Engagement und Liebe zu den Kindern sei außergewöhnlich, er sei ein wertvoller Vermittler zwischen den Kulturen und Religionen.

40 Kinder in Luweero

Über ihren Verein unterstützt das Laichinger Ehepaar 40 Kinder in Luweero, von denen drei noch keine Paten haben. „Vielleicht ist jemand aus Laichingen und der Region bereit, eine Patenschaft für 25 Euro im Monat zu übernehmen?“, fragt Monika Hiller. Doch auch mit sonstigen Spenden werde geholfen. Die Paten tragen dazu bei, dass ihr Patenkind eine Schule besuchen kann und ausreichend Lehrmaterialien hat sowie regelmäßige Mahlzeiten und eine medizinische Versorgung.

Über die evangelische Kirche fanden Manfred und Monika Hiller vor acht Jahren eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer in Afrika und sie bekamen ein Angebot in Uganda. Monika Hiller gab damals ihren Friseursalon auf, Manfred Hiller kündigte seinen Job als Glaser. Sie lernten Englisch, machten sich auf den Weg nach Uganda und brachten den Menschen dort bei, Öfen zu bauen und Brot zu backen. Sie kümmerten sich um viele Kinder und sorgten dafür, dass sie zur Schule gehen durften. Auch christliche Werte vermittelten sie den Menschen in Uganda.