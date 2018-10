Publikum feiert Zeichen-Künstler Dan Pyle aus Los Angeles

Dan Pyle hat bereits am New Yorker Time Square mit seinen Werken für Aufsehen gesorgt. Sie wurden dort auf riesigen, digitalen Reklametafeln gezeigt. Kein Wunder, dass er auch in Heroldstatt viel Zulauf hatte, nachdem es der Galerie Kunsthaus Frenzel gelungen war, den Künstler aus Los Angeles auf die Alb zu locken. Seine Kohlezeichnungen wirken so realistisch, dass sie oft für Fotos gehalten werden. Neben Luxus-Autos und Motiven aus der Modelszene zeichnet Pyle auch Objekte aus dem Alltag. Ungewöhnliche Ausschnitte und Perspektiven verleihen seinen Bildern einen besonderen Reiz. Neben Kunstliebhabern aus der Region war auch Heroldstatts frisch gewählter Bürgermeister Michael Weber in der Galerie Frenzel zu Gast.

Weber freute sich über die herzliche Begrüßung in der Galerie – ebenso wie Dan Pyle, der bei der Ankunft der Gäste bereits im Ausstellungsraum an einem Pult saß und zeichnete. Kaum zu glauben, dass der bescheidene Amerikaner mit so geringen Mitteln solche Effekte erzielen kann. Ihm genügt ein einfacher Kohlestift, um die Betrachter seiner Werke zum Träumen zu bringen. Seine Bilder erzählen Geschichten mit viel Spielraum für eigene Interpretationen. Wo hat er das Luxus-Auto gesehen? Kennt er den Besitzer? Wer ist die verlockende Dame mit dem schönen Mund, die nur einen Teil ihres Gesichts zeigt? Und wo hat er die durchsichtig glänzenden, gläsernen Glühbirnen entdeckt, die er durch seine Darstellung zum Kunstobjekt erhoben hat?

Fragen über Fragen, die auch das Interview mit Pyles Kunst-Manager Manuel Moosherr nicht wirklich beantwortet werden konnten. Diese Antworten werden bewusst der Phantasie des Betrachters überlassen. Pyle erzählt nur, er habe als Kind gern gezeichnet. Warum, wann und wie er seine Werke so perfektioniert hat, wird sein Geheimnis bleiben. Aber man muss auf jeden Fall besessen sein, um eine solche Leistung zu erzielen.

In jedem Bild von Pyle steckt eine Menge Arbeit. Mit Ohrstäbchen, Watte-Pads, Make-up-Applikatoren und kleinen Lederlappen feilt er an kleinsten Details mit nur zwei „Farben“: Schwarz, abgetönt in hunderten von Nuancen in Verbindung mit Weiß, das ihm das Papier bietet. Über die weiche Ausblendung der Übergänge stellt er menschliche Gesichter und Körper so realistisch dar wie in einer Fotografie. Seine Portraits fangen die Stimmungslagen der Personen ein. Lange Wimpern werfen filigrane Schatten auf fein geschwungene Wangenknochen. Seine Luxus-Autos glänzen. Im Lack eines Porsche Carrera spiegelt sich ein Baum. Mit haarfeinen Strichen lässt er das Glas von Autoscheinwerfern blitzen wie in einem Kaleidoskop. Staunend steht der Betrachter vor diesen Bildern und kann kaum glauben, dass das freihändig gezeichnet ist – jedes Bild ein Unikat. Das hat auch das Publikum bei der Vernissage begeistert. Viele suchten das Gespräch mit dem Künstler, ließen sich Bilder von ihm signieren oder kauften Bildbände mit seinen Werken.

Auch Meister der Fotografie

Pyle ist auch ein Meister der Fotografie, doch Fotos von ihm gab es nicht zu sehen, obwohl sie für seine Kunst eine wichtige Rolle spielen: Bereits beim Fotografieren entsteht die Idee für sein Motiv samt Ausschnitt, Blickwinkel und Perspektive. Er mache bis zu 200 Schnappschüsse pro Stunde, wie er sagt. Einer davon diene ihm als Vorlage. Warum er sich nicht mit dem Foto begnügen will? Weil ein Foto beliebig oft reproduzierbar sei, sagt Pyle. Doch es gibt noch einen überzeugenderen Grund: Pyle ist ein leidenschaftlicher Zeichner. Er zeichnet nicht nur für den Betrachter seiner Werke, sondern auch für sich selbst. Erst durch die Arbeit seiner Hände erwacht das Motiv für ihn zum Leben. Das spürt auch sein Publikum.