Platz sechs wäre eine schöne Sache

Nach einem berauschenden Schlussspurt in der Hinrunde steht der SC Heroldstatt in der Fußball-Kreisliga A Alb zur Winterpause auf Rang sechs. Diesen Platz will er auch in Zukunft behaupten. Trainer Igor Cakan sieht das Team auf gutem Weg, dass die Rückrunde genauso erfolgreich verläuft. Mit hoffentlich vollem Kader geht es in den Start am 4. März im Auswärtsspiel beim TSV Altheim/Alb.

Der SC Heroldstatt gehört mit dem bisherigen sechsten Rang vielleicht zu den Überraschungsteams der bisherigen Saison in der Fußball-Kreisliga A Alb. „Wir haben keinen guten Start gehabt. Aber am Ende waren wir fast komplett. Da hat das Team gezeigt, was es kann“, sagt Cakan, der mit seinem Team aus den vergangenen vier Spielen drei Siege und ein Remis erzielen konnte. „Und jetzt sind wir froh, dass alle Angeschlagenen wieder an Bord sind“, sagt Cakan. Er freut sich außerdem über zwei Rückkehrer: Flavio Marques (Leos de Ulm) und Mario Wenzel (TSV Blaubeurer). „Sie werden uns weiterhelfen“, erklärt Cakan, der mit dem bisherigen Training in der Vorbereitung zufrieden ist. „Die Wetterverhältnisse auf der Alb sind natürlich andere. Aber ich bin mit der Beteiligung zufrieden, wir haben bisher ordentlich arbeiten können“, sagt Cakan, der kein Fan von langen Waldläufen ist, aber notgedrungen auch diese seinem Team schmackhaft machen musste.

Im bisher einzigen Testspiel gegen den ESC Ulm (2:5) machte der SCH noch keine gute Figur, sechs Stammspieler fehlten. Jetzt folgen weitere Härtetests: gegen den FV Weißenhorn und den FV Ay. Punkte holen wir der SCH mit der Abwehrarbeit. 18 Treffer kassierte Heroldstatt bisher in den 13 Spielen. „Dass wir allein gegen Westerstetten und Bermaringen neun Gegentore bekommen haben, zeigt, dass wir es ganz gut gemacht haben“, findet der Trainer.

Das Ziel für die restliche Saison soll es nun sein, Rang sechs zu halten. „Da die Spiele zwischen den ersten sechs Mannschaften immer eng sind, ist es wichtig, konstant gegen die unteren Teams zu punkten. Da haben wir in der Hinrunde zu viel liegen gelassen“, stellt Cakan fest, der nun noch rund zwei Wochen Zeit hat, seinen SCH auf Kurs zu bringen.