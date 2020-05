Pater Josef Kentenich spricht Menschen Trost und Mut zu

Im neuen Baugebiet „Hinter den Pfarrgärten“ im Nordwesten Ennabeurens auf dem sogenannten Heiligen Berg ist ein Verbindungsweg „Pater Kentenich Weg“ genannt. Es gibt in Ennabeuren einige Räumlichkeiten, die mit Pater Kentenich in Verbindung stehen: so das ehemalige Wohnhaus der Marienschwestern, die beiden Kirchen Ennabeurens, die Schönstatt-Kapelle und vor allem die „Cella Patris“, die Zelle von Pater Kentenich. Bei der „Zelle des Paters“ handelt es sich um ein kleines Zimmer unterhalb der Sakristei der katholischen Kirche Mutter Maria, in der der Pater auf seinem Weg vom KZ Dachau nach Schönstatt vom 19. April bis 18. Mai 1945 wohnte und das Kriegsende erlebte.