Der Jugendclub und der Sportclub Heroldstatt laden am Samstag, 15. Oktober, ein zu ihrem beliebten „Oktobierfest“ in die Berghalle ein. Nach coronabedingter Pause soll erneut eine große Party bei Bier und flotter Musik in der Berghalle steigen. Die Partyband „Die Grafenberger“ will für Stimmung und gute Laune sorgen, ihr musikalisches Repertoire ist sehr umfangreich und reicht von volkstümlichen Liedern und Schlagern bis Pop und Rock.

„Die Grafenberger“ um den routinierten Party-Moderator Klaus Kächele ist die exklusive Band aus dem Festzelt vom Wasenwirt auf dem Cannstatter Volksfest. Die Truppe ist über das „Ländle“ hinaus bekannt. „O’zapft is!“ heißt es in Heroldstatt am 15. Oktober von 20 Uhr an und Jugendclub und Sportclub würden sich über viele Partygäste freuen.

Karten kosten im Vorverkauf zehn Euro. Sie sind zu haben beim Becka Beck in Heroldstatt und Laichingen, bei der Schreinerei Schaaf und beim Jugendclub in Heroldstatt sowie bei der Metzgerei Schmutz in Feldstetten. An der Abendkasse kostet die Eintrittskarte zwölf Euro. Jugendliche unter 16 Jahre erhalten keinen Einlass in die Berghalle. Eine Tischreservierung ist nicht mehr möglich, die reservierten Tische sind bereits ausgebucht. Weiter Infos gibt es unter oktobierfestheroldstatt@gmx.de.