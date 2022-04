Osteraktion in der Bücherei

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Gründonnerstag waren 18 Kinder von sechs bis neun Jahren in die Bücherei Heroldstatt eingeladen. Sie waren gespannt auf die Geschichte, welche Tanja Ciborovius vorlesen würde. Ausgesucht hat sie eine Szene - passend zu Ostern - aus dem Buch „Frühling im Holunderweg“. Die Kids erfuhren einiges über das Eier ausblasen und -färben, Osterhasen backen, was ein Osterfeuer ist und vieles mehr rund um das Osterfest, eingebettet in eine lustige Geschichte der Holunderweg-Kids. Im Anschluss daran bastelten die Kinder ihr eigenes Osternestchen aus Pappmaché, welche dann vom Bücherei-Team gefüllt wurden.