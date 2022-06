Orgelmusik zur Marktzeit in Münsingen

Die Reihe der Orgelmusik zur Marktzeit in der Martinskirche Münsingen beginnt wieder am kommenden Samstag, 25. Juni. Das evangelische Kantorat lädt um 11 Uhr zu 30 Minuten Orgelmusik in die Martinskirche ein.

Nach der im März abgeschlossenen Orgelsanierung ist dies das erste Konzert an der neu intonierten und gestimmten Orgel. Um das ganze Klangspektrum der Orgel zeigen zu können, wird Kantor Stefan Lust einen Streifzug durch die Orgelmusikgeschichte präsentieren. Beginnend mit den vorbachschen Meistern über die norddeutschen Meister und Bachzeitgenossen bis zur Romantik und Moderne werden Werke aus allen Epochen zu hören sein. Nach dem kleinen Orgelkonzert wird es noch eine Orgelführung geben, bei der Stefan Lust die bei der Orgelsanierung durchgeführten Arbeiten erläutern wird. Der Eintritt ist frei, außerdem ist keine Anmeldung erforderlich.