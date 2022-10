Oktoberfest des Musikverein Sontheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag den 23. Oktober richtete der Musikverein Sontheim sein, schon zur Tradition gewordenes, Oktoberfest in der herbstlich dekorierten Berghalle aus. Viele fleißige Hände sorgten dafür, dass rund 500 Essen ausgegeben werden konnten. Angeboten wurden Rinderrouladen mit Knödel und Blaukraut, Wildgulasch mit Spätzle und panierte Schnitzel mit Pommes. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Köhlermusikanten aus Kohlstetten mit ihrem Dirigenten Josef Münch. Am Nachmittag servierte der Musikverein Sontheim selbstgebackene Kuchen und Torten. Auf der Bühne nahmen die Musiker und Musikerinnen des Musikverein Gutenberg platz, um die Nachmittagsunterhaltung zu übernehmen. Da ihr Dirigent kurzfristig ausgefallen war, griff Volker Pflügner zum Taktstock, bevor er dann gegen Abend mit seinen Sontheimer Musiker und Musikerinnen die Besucher unterhalten durfte.