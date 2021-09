Offen für neue Mitbürger bei vernünftiger Bebauung

Es gehe keinesfalls um eine Fremden- oder Kinderfeindlichkeit, ganz im Gegenteil, betonen Renate Blikle und Ulrich Sontheimer mit Blick auf einen in der „Schwäbischen Zeitung“ erschienenen Leserbrief mit dem Titel „Große Aufregung in der Schlenkgasse“ zur Bebauung der Schlenkgasse 2. Es gehe auch nicht darum, einem Grundstücksbesitzer das Recht absprechen zu wollen, er dürfe sein Areal nicht vermarkten. Doch mit Maß und Ziel sollte das 35 Ar große Grundstück bebaut werden, fordern Blickle und Sontheimer.

Offen für Willkommenskultur

Sie seien offen für eine Willkommenskultur und wollen eine Bebauung auch nicht verhindern. Doch der Neubau müsse hinsichtlich Größe, Kubatur und Zahl der Wohnungen verträglich sein. Die 35 oder 36 geplanten Wohnungen seien schlicht zu viele. Sie seien für „eine lebenswerte Wohnbebauung in einer ländlichen Gemeinde.“ Ihren Standpunkt und ihre Bedenken wollen sie wie auch weitere Bürger der Schlenkgasse und der Münsinger Straße am Sonntag, 26. September, bei der Bürgerinformationsveranstaltung von 14 Uhr an in der Berghalle kundtun.

Neue Nachbarn sind willkommen

„Es geht uns weder um die Verhinderung neuer Mitbewohner, ob groß oder klein, noch um die Bewahrung des Althergebrachten, sondern um eine gesunde soziale und ortsverträgliche Weiterentwicklung“, betont Renate Blikle. Dazu gehöre auf keinen Fall ein Bauprojekt, das auf einem 35 Ar großen Grundstück in der womöglich kürzesten Straße der Gemeinde so viele Wohnungen vorsieht, wie es üblicherweise einem halben Neubaugebiet entspricht.

Dieses Wohnhaus mit Stallungen an der Ecke Münsinger Straße und Schlenkgasse soll abgerissen und das Areal überbaut werden. (Foto: Steidle)

Renate Blikle vergleicht die Dimension der neuen Wohnungen mit dem großen Neubauprojekt an der Altenwohnanlage in der Ortsmitte Heroldstatts am Ennabeurer Weg. Hier würden gerade mal zehn Wohneinheiten entstehen. Die Mehrfamilienhäuser am Hanselesberg bei der Haydnstraße seien auch wuchtig und würden nur sechs bis acht Wohneinheiten beherbergen. „Der Gedanke der Nachverdichtung eines Ortskerns, um weiteren Naturraum am Ortsrand zu sparen, ist natürlich sinnvoll“, räumt Blikle ein.

Probleme mit den Parkplätzen

Auf einen weiteren problematischen Aspekt verweist sie: Bei den Parkplätzen dürfe man die Realität nicht verkennen. Sie erinnert an die kleine Live-Parkplatzprobe einiger Anwohner von Mitte Juni, die gezeigt habe, dass nur wenige Fahrzeuge in dieser kurzen Straße ausreichen, um den Schulbusverkehr zum Erliegen zu bringen. Kaum würden Lastwagen, landwirtschaftliche Fahrzeuge oder gar Krankenwagen an den parkenden Autos vorbeikommen. Es sei so gut wie sicher, dass auf dem Land mit zwei Fahrzeugen pro Haushalt zu rechnen sei. „Die Tiefgarage wird also bitter nötig sein und dennoch müssen genug Fahrzeuge oberirdisch einen Platz finden“, sagt die Anwohnerin. Und bei 35 Wohneinheiten bleibe auf dem 35 Ar großen Grundstück kaum Platz für Stellplätze, ist sie sich sicher.

Gefahrenpotential für Kinder

„Es entzieht sich jeder Logik, wenn eine Schule, die für die Zukunft bestehen soll, nicht vernünftig angefahren werden kann“, meint Renate Blikle. Die Hebamme sieht auch eine Gefahr für die Kinder, die entlang der Schlenkgasse oder über die Gasse „Auf dem Berg“ zum Schulgebäude gehen müssen. Ihnen würde künftig zudem der Baustellenverkehr in die Quere kommen. Ein Gefahrenpotential sei gegeben. Grundsätzlich könnten die Kinder nicht mehr unbekümmert zur Schule gehen.

Drei große Wohnhäuser sollen an der Schlenkgasse in Ennabeuren entstehen, die ein Investor aus Laichingen bauen möchte. Ein alter landwirtschaftlicher Hof mit Wohngebäude und Stallungen soll abgerissen werden. (Foto: Steidle)

„Man soll sich wirklich nicht an schlechten städtischen Vorbildern orientieren“, sagt Blikle und will sich mit ihren Nachbarn für eine weiterhin lebens- und wohnenswerte ländliche Umgebung einsetzen, die „durchaus kein Einheitsbrei sein soll, sondern eine sich entwickelnde Vielfalt darstellen darf“.

Sich durchaus auf Neues einlassen

Volle Unterstützung erhält Renate Blikle von Ulrich Sontheimer. Mit Blick auf einen in der SZ veröffentlichen Leserbrief stellt er klar, dass die Anwohner in der Schlenkgasse keinesfalls Menschen das Recht absprechen wollen, ihr Eigentum verkaufen zu dürfen. Es gehe auch nicht darum, dem Käufer widersagen zu wollen, einen Nutzen aus dem Kauf zu ziehen. Er kenne auch niemanden in der Schlenkgasse, der nichts Neues entstehen lassen will. „Es muss aber darauf aufmerksam gemacht werden, dass das angekündigte Bauvorhaben in Harmonie mit dem Ortsbild sowie in Einklang zur Umwelt, Natur sowie zur Straßen- und Verkehrssituation umgesetzt wird“, betont Sontheimer.

Wo parken die Besucher?

Auch er sieht eine angespannte Parksituation in der Schlenkgasse, die nicht ausbleiben werde. Er ist sich sicher, dass die geplanten Tiefgaragenparkplätze nicht von Besuchern oder Dienstleistern benutzt werden: „Ein großer Publikums- beziehungsweise Besucherverkehr bei 35 geplanten Wohneinheiten wird da nicht ausbleiben.“ Ein Parkchaos in der Schlenkgasse sei vorprogrammiert, werden nicht anderweitig Parkmöglichkeiten geschaffen. Auch der Schulbus müsse gesehen werden, der sich seinen Weg durch die parkenden Autos suchen müsse, erklärt Ulrich Sontheimer.

Gesunder Menschenverstand ist gefragt

Gesunder Menschenverstand sei bei dem Großprojekt angesagt, betont Sontheimer. Niemand in der Schlenkgasse fürchte lachende Kinder oder neue Nachbarn, betont der Anlieger und ergänzt: „Kinder lachen übrigens gerne im Freien beziehungsweise in der grünen Natur, doch sie werden möglicherweise diesbezüglich sowie bei der Bewältigung ihres Schulwegs in naher Zukunft in der Schlenkgasse nicht mehr viel zu lachen haben.“

„Kein Wohnklotz-Wahnsinn“

Weiterer Protest gegen die geplante Bebauung an der Schlenkgasse 2 in Ennabeuren war im August mit dem Aufstellen von Protestschildern hinzugekommen. Nach der Aktion Mitte Juni mit zugeparkten Autos haben Anwohner entlang der Schlenkgasse vier Schilder aufgestellt, um gegen das Vorhaben eines Bauinvestors ihren Unmut und ihre Skepsis auszudrücken. „Kein Wohnklotz-Wahnsinn in der Schlenkgasse“ ist auf den Schildern zu lesen, und ferner: „Wir wehren uns! Mach mit!“