Neujahrskonzert des Musikverein Sontheim

Am Neujahrsabend hatte der Musikverein Sontheim zu seinem Kirchenkonzert in die Peter-und Paul-Kirche in Sontheim eingeladen. Dirigent Volker Pflügner stellte ein abwechslungsreiches Progamm zusammen. Klassische Werke, gefühlvolle Balladen sowie Musical-Auszüge standen auf dem Programm.

Zu Beginn erklang die festliche Weihnachtsmusik „O Sanctissima“ - Variationen über „O du fröhliche“. Mit der Ballade „May the road rise“ hat Markus Götz eine bewegende Vertonung eines Irischen Segenswunsches geschaffen. Gefühlvoll vorgetragen von den zwei Solistinnen Nina Erb an der Querflöte und Romy Kiem an der Klarinette.

Gäbe es musikalische Mozartkugeln, dann wäre die „Salzburger Serenade“ von Alfred Bösendorfer eine ganz besonders verführerische Sorte, so ein Zitat. Melodien Mozarts versetzten die Konzertbesucher ins 18. Jahrhundert, ehe die Musiker mit dem imposanten Stück „Annies dream“ von Christoph Walter ihr Konzert fortsetzten. Ein Solostück für Flügelhorn und Trompete – gespielt von Kornelia Kiem und Jana Erb.

Nun waren die Konzertbesucher eingeladen mitzusingen. Franziska Pflügner sang das von Peter Stauch geschriebene Stück, „Meine Zeit steht in deinen Händen. Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in dir“.

Pfarrer Dr. Knöppler begrüßte die Besucher und fand passende Worte in Bezug auf die Konzertmusik. Mit dem Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ setzte der Musikverein sein Konzertprogramm fort. Es ist eine der bekanntesten Kantaten von Johann Sebastian Bach. „Wie vom Traum verführt“ – wer kennt sie nicht? Die Melodie aus dem Musical „Joseph“ von Andrew Lloyd Webber? Sicherlich träumte der eine oder anderer Konzertbesucher von Joseph und seinem bunten „Amazing Technicolor Dreamcoat“.

Mit den irischen Segenswünschen „Möge die Straße uns zusammenführen“ erneut gesungen von Franziska Pflügner, beendete der Musikverein Sontheim sein abwechslungsreiches Programm. Der Vorsitzende René Zäh bedankte sich bei den Besuchern für ihr zahlreiches Erscheinen und bat um Spenden zur Instandhaltung der Peter-und Paul-Kirche.

Ein Dank ging an die Kirchengemeinde Sontheim für die Unterstützung. Natürlich hatten die Musiker noch zwei Stücke im Gepäck. „Von guten Mächten wunderbar geborgen“ von Dietrich Bonhoeffer und „Celtic crest“ welches am Basel Tattoo 2011 erstmals aufgeführt wurde.