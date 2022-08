Neugierig, intelligent – und besonders weich: Besuch bei Alpaka Dreams

Groß war die Erleichterung der Alpaka-Stuten auf der Ranch in Sontheim, als endlich nach etlichen Tagen der Hitze der Regen einsetzte. Und dann geschah etwas, an das sich Cornelia Menno-Kuhn gerne erinnert, an etwas, das auch sie in den zwölf Jahren Zucht selten gesehen hat: „Die Tiere sind in den Regen gestanden, haben die Nässe genossen und den Wind und dass es kühl war.“ Immer wieder gebe es etwas Neues von und über die Tiere zu lernen. Die Faszination habe bei ihr und ihrem Mann Andreas Kuhn, mit dem sie zusammen „Alpaka Dreams“ betreibt, auch nach all den Jahren nicht nachgelassen – im Gegenteil.

Am Sortiertisch wird die Wolle gesäubert. (Foto: Sven Koukal)

Alpakas sind ganz besondere Tiere, erklärt sie. Die Tiere stammen ursprünglich aus Südamerika und besitzen eine Wolle, die sich aufgrund ihres Lebensraums entwickelt hat, und deren Vorteile für Menschen Besonderes tut. Das Vlies der Tiere weist spezielle Temperatureigenschaften auf: Am Tag schütze es sie vor der Sonne und in den kalten Nächten mit Minustemperaturen weist es Feuchtigkeit ab. Die Fasern sind innen hohl. Zudem haben die Produkte, die die beiden Züchter aus der Wolle herstellen (lassen) den Vorteil, dass sie leicht sind (Menno-Kuhn: „Ein Hauch von nichts.“) und auch unter anderem Schweißbakterien neutralisiert werden. Da sich in der Wolle auch keine Milben beispielsweise einhausen, sind Bettdecken und Co. auch für Allergiker geeignet. „Alpaka-Wolle ist sieben Mal wärmer als Schafswolle“, erklärt sie.

Ist es warm, halten sich die Tiere vornehmlich im Schatten auf. (Foto: Sven Koukal)

Am Mittag herrscht auf der Ranch dieser Tage Ruhe. Denn die Tiere mögen die hohen Temperaturen nicht, halten sich daher lieber im Schatten auf. Generell, so beschreibt die Expertin, hätten die Tiere einen Drei-Stunden-Rhythmus: drei Stunden fressen, drei Stunden wiederkäuen, drei Stunden schlafen – und alles wieder von vorne. Ihre Wesenseigenschaften beeindrucken sie noch immer. Die Tiere seien sanftmütig, neugierig, interessiert, intelligent, aufgeschlossen, individuell und haben einen starken Charakter. Man können sie in der Hinsicht durchaus mit den Menschen vergleichen, sagt sie. Gut, dass das Areal so groß sei, dass man sich auch mal aus dem Weg gehen könne.

Alpakas sind sanftmütig und neugierig. (Foto: Sven Koukal)

84 Tiere leben auf dem Gelände am Ortsrand, haben viel Auslauf, weite Wiesen, eine kleine Schlucht und Felsen hält das Gelände bereit. 27 Hengste gibt es, 40 Stuten und einige Jungtiere zwischen einem und drei Jahren. Das berühmt-berüchtigte Spucken – mehr dazu im Infokasten – gebe es nur dann, wenn die Tiere untereinander ihre Rangordnung ausfechten. Alpakas seien daher auch soziale Tiere. Jeder bringe andere Eigenschaften mit. So hat beispielsweise Josef, gleichzeitig mit seinen 14 Jahren ältestes Exemplar in der Runde, eine Aufpasser-Funktion. Er schaut bei Wanderungen, dass niemand zurückbleibt, „ist Kindergärtner wie Tante“, so Menno-Kuhn.

In den Netzen befindet sich normalerweise Heu, das die Tiere fressen. (Foto: Sven Koukal)

Das Ehepaar züchtet Alpakas hauptsächlich, um aus deren besonderer Vlies Produkte zu machen, insbesondere Bettdecken und Wolle. „Wir haben eine lange Warteliste bei den Betten“, sagt sie. Es brauche schließlich seine Zeit, bis genügend Vlies gesäubert und sortiert wurde, um es zu einer Bettdecke verarbeiten zu lassen. Diese wiederum sind durch die besonderen Eigenschaften recht dünn.

Auch Kleine Alpakas leben auf der Ranch. (Foto: Sven Koukal)

2010 haben Menno-Kuhn und ihr Mann mit ihrer Tätigkeit angefangen, 2013 wechselten sie dann von Göppingen nach Heroldstatt. „Seitdem haben wir keinen Urlaub gemacht“, sagt sie, denn es gebe immer etwas zu tun. Morgens werde direkt nach den Tieren geschaut. Weil diese keine Schwäche zeigen würden, um nicht in der Rangordnung zu sinken und letzten Endes zurückgelassen zu werden, sei es mitunter schwer, frühzeitig zu erkennen, ob es einem Exemplar an etwas mangle, es krank sei. Mittags ist sie dann in Laichingen in der Boutique, dort gibt es eine ganze Bandbreite von Socken bis zur Bettdecke aus dem speziellen Material. Geschoren werden die Neuweltkameliden, wie die Klein-Kamele auch bezeichnet werden, ein Mal im Jahr, dann schauen Experten aus Neuseeland und Amerika vorbei. Sechs Minuten werde pro Tier benötigt.

Schnell die Lage gecheckt. (Foto: Sven Koukal)

Alle Tiere bei Alpaka Dreams sind halfterfähig und so stehen Kindergeburtstagen, Wanderungen und sogar „Tiergestützer Therapie“ nichts im Wege. Denn auch das findet rund um das Gelände und teils auch darüber hinaus statt. Auch eine Patenschaft kann für ein Tier übernommen werden.

Spucken Alpakas?

Cornelia Menno-Kuhn von Alpaka Dreams in Sontheim will aufräumen mit dem Vorurteil, dass Alpakas ständig und vor allem Menschen anspucken. Es sei zwar richtig, dass die Tiere Spucken, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen: Denn das Spucken gilt als Mittel der Verteidigung und werde nur wenn es zu Kämpfen kommt, die die Rangordnung in der Herde definieren, von den Alpakas eingesetzt. Nur in Ausnahmesituation, nämlich dann, wenn ein Tier unter hohem Stress stehe, etwa ausgelöst durch provokantes Verhalten von Zoo-Besuchern, könne es dazu kommen, dass es einen Menschen anspuckt. Das hartnäckige Vorurteil treffe in keiner Weise auf die Tiere zu.