Neues Stück mit der Theatergruppe des Schwäbischen Albvereins

Die Theatergruppe des Schwäbischen Albvereins Zainingen startet in die kommende Theatersaison mit dem Stück „Dr windige Haldehof“. Gespielt wird in der Turn- und Festhalle Zainingen am Freitag, 3.März, um 19.30 Uhr, Hallenöffnung 18 Uhr, am Samstag, 4.März, um 19.30 Uhr, Hallenöffnung um 18 Uhr, am Sonntag, 5.März, um 16 Uhr, Hallenöffnung 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen.

Kartenbestellung mit Platznummern ab sofort. Kartenvorverkauf unter der Nummer 0157/383 46 377, auch via WhatsApp. Eintritt: neun Euro.